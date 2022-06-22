Sadio Mane, resmen Bayern'de - Son Dakika
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Sadio Mane, resmen Bayern'de

22.06.2022 14:41
Sadio Mane, resmen Bayern'de

Bayern Münih, Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane'yi kadrosuna kattı.

Bayern Münih, Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane'yi kadrosuna kattı. Alman ekibi, 30 yaşındaki oyuncu ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzaladı.

Alman devi Bayern Münih, kadrosunu Sadio Mane ile güçlendirdi. Liverpool'dan transfer ettiği Mane ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Bayern, transferi resmen duyurdu.

İmza töreninde açıklamada bulunan Senegalli yıldız, "Münih'te, FC Bayern ile birlikte olduğum için çok mutluyum. Bu büyük kulübün ilgisini en başından beri hissettim. Bu meydan okuma için doğru zaman. Kulüple uluslararası alanda da çok şey başarmak istiyorum. Salzburg'da geçirdiğim süre boyunca bir çok Bayern maçını takip ettim. Bu kulübü seviyorum" ifadelerine yer verdi.

2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında RB Salzburg ile Avusturya Ligi ve kupa şampiyonlukları yaşayan Mane, 1 Temmuz 2016'da transfer olduğu Liverpool'da kariyerinin zirvesine çıktı. Senegalli yıldız, 269 maçta 120 gol atarken, Liverpool formasıyla; 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 Dünya Kulüpler Kupası, 1 Premier Lig şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupa, 1 FA Cup ve 1 İngiltere Lig Kupası kazandı.

30 yaşındaki forvet, ülkesi Senegal ile Afrika Uluslar Kupası'nda da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

(İsmail Yasin Akçın - İHA)

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Kaynak: İHA

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