Sadio Mane, Senegal Kadrosunda - Son Dakika
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Sadio Mane, Senegal Kadrosunda

Sadio Mane, Senegal Kadrosunda
05.06.2026 16:56
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Al-Nassr forveti Sadio Mane, 2023 Dünya Kupası için Senegal'in 26 kişilik kadrosuna dahil edildi.

Al-Nassr'ın forveti Sadio Mane, bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası için Senegal'in 26 kişilik kadrosuna dahil edildi.

Eski Liverpool ve Bayern Münih oyuncusu, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için kadroya seçilmişti, ancak diz sakatlığı nedeniyle turnuvayı kaçırmıştı.

Mane, Ocak 2025'teki Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas'a uzatma dakikalarında penaltı verildiği sırada sahada kalan Senegal oyuncularından biriydi.

Otuz dört yaşındaki oyuncu, protesto amacıyla sahayı terk eden takım arkadaşlarını geri dönüp maçı bitirmeleri için cesaretlendirdi ve Senegal, uzatmalarda Pape Gueye'nin golüyle maçı kazandı.

Ancak, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) temyiz kurulu, Senegal'in tartışmalı protestosunun ardından turnuvanın kazananını Fas olarak ilan etti.

Mane, Dünya Kupası'nda Bayern Münih'in forveti Nicolas Jackson, Everton'dan Iliman Ndiaye ve Crystal Palace'ın kanat oyuncusu Ismaila Sarr ile birlikte hücumda yer alacak.

Senegal teknik direktörü Pape Thiaw, Everton'ın orta saha oyuncusu Idrissa Gueye, Sunderland'dan Habib Diarra ve Tottenham Hotspur'dan Pape Matar Sarr'ı da kadroya dahil etti.

Ancak Thiaw, Paris FC'den Moustapha Mbow ve Anderlecht'ten Ilay Camara'yı nihai kadrodan çıkardı.

Senegal, Dünya Kupası'na 16 Haziran'da New Jersey'de Fransa ile oynayacağı maçla başlayacak, ardından 22 Haziran'da Norveç ve 26 Haziran'da Irak ile karşılaşacak.

Senegal Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (Nice), Mory Diaw (Le Havre).

Defans: Krepin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nice), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Moussa Niakhate (Lyon), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Ismail Jakobs (Galatasaray).

Orta saha: Idrissa Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern Münih).

Forvetler: Sadio Mane (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern Münih), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (Paris St-Germain), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace).

Kaynak: BBC

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Son Dakika Spor Sadio Mane, Senegal Kadrosunda - Son Dakika

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