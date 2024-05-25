Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, Okul Sporları Bocce Grup Müsabakalarını Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, Okul Sporları Bocce Grup Müsabakalarını Kazandı

Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, Okul Sporları Bocce Grup Müsabakalarını Kazandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Bocce Grup Müsabakalarında Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi genç kız ve erkek takımları birinci oldu. Takım, hem bocce petank takımlarda hem de volo basamak yarışmalarında grup birincisi olarak başarı elde etti. Şimdi ise Aydın'da yapılacak Türkiye Şampiyonasında Samsun'u temsil edecekler.

25.05.2024 19:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN (İHA) – Okul Sporları Bocce Grup müsabakalarını Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi genç kız ve erkek takımları kazandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde Okul Sporları Bocce Grup Müsabakaları yapıldı. 16 kız, 19 erkek bocce il birincisi takımlarının yarıştığı grup müsabakaları 2 gün sürdü. Çekişmeli maçlara sahne olan müsabakalara Samsun ili adına yarışan Alaçamspor Bocce Takımı'nın alt yapısını oluşturan Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi genç kız ve erkek takımları hem bocce petank takımlarda hem de volo basamak yarışmalarında grup birincisi oldu.

Kazanılan başarının ardından bilgi veren beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Sporcularımız bu sene birçok branşta Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. Aylarca okul sporları grup ve Türkiye şampiyonasına hazırlandık. 3-4 Haziran tarihlerinde Aydın İncirliova'da yapılacak Bocce Türkiye Şampiyonasında Samsun'u temsil edeceğiz. İnşallah Türkiye Şampiyonu olarak Aydın'dan döneriz. Amacımız Temmuz ayı içerisinde yapılacak Türkiye Bocce Milli Takım seçmelerine daha fazla sporcu ile katılıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek olacaktır. Bize destek olan herkese şahsım ve sporcularım adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Türkiye, Alaçam, Samsun, Aydın, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, Okul Sporları Bocce Grup Müsabakalarını Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:21 Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda dikkat çeken detay: Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile yapılacak Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda dikkat çeken detay: Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile yapılacak
19:12 Dursun Özbek, yeniden Galatasaray Başkanı seçildi Dursun Özbek, yeniden Galatasaray Başkanı seçildi
18:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun mayıs ayından sonra hızlı bir düşüşe geçmesini bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun mayıs ayından sonra hızlı bir düşüşe geçmesini bekliyoruz
17:19 MHP lideri Bahçeli’den başıboş köpeklere ilişkin açıklama: Çok tehlikeli boyutlara ulaştı MHP lideri Bahçeli'den başıboş köpeklere ilişkin açıklama: Çok tehlikeli boyutlara ulaştı
16:05 Ahmedinejad, İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmek için şartları değerlendiriyor Ahmedinejad, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmek için şartları değerlendiriyor
19:45 Mardin’de skandal görüntüler Kamyonetle getirdikleri çöpleri dereye attılar Mardin'de skandal görüntüler! Kamyonetle getirdikleri çöpleri dereye attılar
19:34 Manchester City’yi 2-1 yenen Manchester United, FA Cup’ı kazandı Manchester City'yi 2-1 yenen Manchester United, FA Cup'ı kazandı
18:37 Ayhan Bora Kaplan’ın ultra lüks evi ilan sitesinde İstenen fiyat 41 milyon lira Ayhan Bora Kaplan'ın ultra lüks evi ilan sitesinde! İstenen fiyat 41 milyon lira
18:29 GAİN’in heyecanla beklenen yeni dizisi ’RU’ya görkemli gala GAİN'in heyecanla beklenen yeni dizisi 'RU'ya görkemli gala
17:55 Galatasaray taraftarının yaptığına bakın Bu Mert Hakan Yandaş pankartı ortalığı karıştırır Galatasaray taraftarının yaptığına bakın! Bu Mert Hakan Yandaş pankartı ortalığı karıştırır
17:30 Beşiktaş ve Fenerbahçe kararını bekliyordu Jose Mourinho, gönlünde yatan takımı açıkladı Beşiktaş ve Fenerbahçe kararını bekliyordu! Jose Mourinho, gönlünde yatan takımı açıkladı
17:15 Galatasaray’ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
17:00 Taraftarın sevgilisiydi Beşiktaşlı yıldız, takımdan ayrılıyor Taraftarın sevgilisiydi! Beşiktaşlı yıldız, takımdan ayrılıyor
16:52 Galatasaray yeni başkanını seçiyor İşte açılan sandık sonuçları... Galatasaray yeni başkanını seçiyor! İşte açılan sandık sonuçları...
16:42 Cumartesi Anneleri bininci hafta eylemini gerçekleştirdi Cumartesi Anneleri bininci hafta eylemini gerçekleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 20:54:35. #1.12#
SON DAKİKA: Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, Okul Sporları Bocce Grup Müsabakalarını Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement