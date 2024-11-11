Şafak Müderrisgil TTF Başkanı Oldu - Son Dakika
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Şafak Müderrisgil TTF Başkanı Oldu

Şafak Müderrisgil TTF Başkanı Oldu

Şafak Müderrisgil, TTF 6. Olağan Genel Kurulu'nda 123 oy alarak başkan seçildi.

11.11.2024 15:47
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Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda seçime tek aday olarak giren Şafak Müderrisgil, 179 oyun 123'ünü alarak TTF Başkanı oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu, bugün Ankara'da bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Olağan Genel Kurul'da başkanlık seçimine tek aday olarak katılan Şafak Müderrisgil, oylamada 179 oyun 134'ünü alarak TTF'nin yeni başkanı oldu. Şafak Müderrisgil'in başkanlığındaki TTF Yönetim Kurulu'nda yer alan isimler Ali Rıza Ceylan, Berk Albayrak, Ebru Özdemir, Eda Sevaioğlu Tan, Ertunç Tümen, Esra Hatipoğlu, Hakan Ertürk, İpek Soylu, İsmail Hakkı Kurt ve Kaan Arslan oldu.

Şafak Müderrisgil: "Türk tenisinin marka değerini artıracağız"

'Herkes İçin Tenis' vizyonu ile liyakat esaslı bir yönetim olacaklarını belirten Türkiye Tenis Federasyonu'nun yeni başkanı Şafak Müderrisgil, "Türkiye çapında teniste büyük bir değişim ve dönüşüm oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu hedef doğrultusunda geniş kapsamlı bir strateji planı geliştirdik. Ulusal ve uluslararası arenada kazandığımız deneyimlerle, Türk tenisinin sadece ülkemizde değil, global düzeyde de tanınması ve bir güç haline gelmesi için çalışacağız. Türk tenisinin marka değerini artıracağız. Amacımız, sporcudan antrenöre, tenis kulüplerinden sponsorlara kadar tüm paydaşları içeren bu değerli ekosistemi harekete geçirerek Türk tenisinde kalıcı bir etki oluşturmak. Tenisi her yaştan ve kesimden insan için erişilebilir hale getirmek ve ülkemizi uluslararası arenada temsil edebilecek sporcular yetiştirmek istiyoruz. Öncelikli hedefimiz, uluslararası başarı basamaklarını tırmanarak 2028 Olimpiyatlarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şafak Müderrisgil TTF Başkanı Oldu - Son Dakika

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