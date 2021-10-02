Saffet Bozkurt: " Erdemir stadı amatör kulüplerin hizmetine açıldı"

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, ilçede kurulu Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ile yapılan görüşmeler neticesinde; ERDEMİR Stadı'nın ilçedeki Amatör Spor Kulüplerine hizmet vereceğini açıkladı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bozkurt, kurumlar arası yazışmaların tamamlandığını ve 28 Eylül'de protokol imzalandığını ifade etti.

Bozkurt, açıklamasında şunları kaydetti:

"OYAK Maden Metalürji'nin ana Şirketi ve Ülkemizin en değerli sanayi varlıklarından olan ERDEMİR; Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu ve ülkemizde üretimi yapılmayan yassı çeliği üretmek amacıyla 1960 yılında özel bir yasayla kurulmuştur. Uluslararası kalite standartlarında levha, sıcak ve soğuk haddelenmiş sac ile kalay, krom ve çinko kaplamalı sac üreten ERDEMİR; bu stratejik öneminin yanında sosyal sorumluluk kapsamında ERDEMİR Stadı'nı ilçemiz Amatör Spor Kulüplerinin kullanımına 28.09.2021 tarihi itibariyle Kdz. Ereğli Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile birlikte yapılan protokol kapsamında açmış bulunmaktadır. Amatör takımlarımız, hafta içi 16.00-20.00 ve hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında antrenmanlarını ve müsabakalarını statta yapabilecekler. Aylık yapılacak antrenman programları ile ilçemizin futbol yükünü çeken Şehit Vefa Karakurdu Stadımızdaki yoğunluk bir nebze de olsa azalmış olacaktır. Protokolün gerçekleşmesinde ve tesislerin kullanıma açılmasında emeği geçen başta ERDEMİR Genel Müdürü Salih Cem Oral ve ERDEMİR Yönetimi olmak üzere herkese teşekkür ediyor, Ülkemizin ve ilçemizin kuruluşu ERDEMİR'in her alanda desteğinin artarak devam etmesini diliyorum." - ZONGULDAK