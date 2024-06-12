Safranbolu TSO, Altın Safran Kurumlar Arası Futbol Turnuvasının Şampiyonu Oldu

Spor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 9. Altın Safran Kurumlar Arası Futbol Turnuvasının şampiyonu Safranbolu TSO oldu.

16 takımın yer aldığı 9. Altın Safran Kurumlar Arası Futbol Turnuvası sona erdi. Turnuvanın finalinde Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı ile karşı karşıya gelen Safranbolu TSO rakibini 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Turnuva şampiyonuna kupayı Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı J. Kd. Albay Dr. Yusuf Küçükbaşol takdim etti.

Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığına ikincilik kupasını TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, üçüncü olan Safranbolu Belediyesine ise TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe verdi.

Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal; "Yaklaşık 40 gün süren turnuvada mücadele eden tüm takımları tebrik ediyorum. Finalde centilmence mücadele veren Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı takımını da teşekkür ediyorum. Odamızın futbol takımını da şampiyonluğundan dolayı kutluyor bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe; "Bugün oynan maçlarda 4. Olan MEB Personel takımını, 3.cülük kupasını alan Safranbolu Belediyesini, finalde rakibimiz olan ve ikincilik kupasını alan Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı takımını ve turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan futbol takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Çok güzel bir organizasyon oldu Herkes ailesiyle final müsabakalarını izledi. Bu güzel turnuvayı düzenleyen Safranbolu Spor Kulübünü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı J. Kd. Albay Dr. Yusuf Küçükbaşol'da turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Ticaret ve Sanayi Odasını ve turnuvaya katılım gösteren tüm takımları tebrik etti. - KARABÜK