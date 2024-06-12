Safranbolu TSO, Altın Safran Kurumlar Arası Futbol Turnuvasının Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Safranbolu TSO, Altın Safran Kurumlar Arası Futbol Turnuvasının Şampiyonu Oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 9. Altın Safran Kurumlar Arası Futbol Turnuvasının şampiyonu Safranbolu TSO oldu. Turnuvanın finalinde Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı ile karşı karşıya gelen Safranbolu TSO rakibini 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

12.06.2024 20:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 9. Altın Safran Kurumlar Arası Futbol Turnuvasının şampiyonu Safranbolu TSO oldu.

16 takımın yer aldığı 9. Altın Safran Kurumlar Arası Futbol Turnuvası sona erdi. Turnuvanın finalinde Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı ile karşı karşıya gelen Safranbolu TSO rakibini 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Turnuva şampiyonuna kupayı Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı J. Kd. Albay Dr. Yusuf Küçükbaşol takdim etti.

Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığına ikincilik kupasını TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, üçüncü olan Safranbolu Belediyesine ise TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe verdi.

Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal; "Yaklaşık 40 gün süren turnuvada mücadele eden tüm takımları tebrik ediyorum. Finalde centilmence mücadele veren Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı takımını da teşekkür ediyorum. Odamızın futbol takımını da şampiyonluğundan dolayı kutluyor bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe; "Bugün oynan maçlarda 4. Olan MEB Personel takımını, 3.cülük kupasını alan Safranbolu Belediyesini, finalde rakibimiz olan ve ikincilik kupasını alan Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı takımını ve turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan futbol takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Çok güzel bir organizasyon oldu Herkes ailesiyle final müsabakalarını izledi. Bu güzel turnuvayı düzenleyen Safranbolu Spor Kulübünü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı J. Kd. Albay Dr. Yusuf Küçükbaşol'da turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Ticaret ve Sanayi Odasını ve turnuvaya katılım gösteren tüm takımları tebrik etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Safranbolu, Jandarma, Komando, Karabük, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Safranbolu TSO, Altın Safran Kurumlar Arası Futbol Turnuvasının Şampiyonu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:19 Görüntü infial yarattı Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama Görüntü infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama
08:31 Mezuniyet törenine damga vuran olay Okul yönetimi öğrencileri “Kıyafetiniz uygunsuz“ diyerek içeri almadı Mezuniyet törenine damga vuran olay! Okul yönetimi öğrencileri "Kıyafetiniz uygunsuz" diyerek içeri almadı
08:02 Ayşe Ateş’in hedefinde yine Semih Yalçın var: Duruşmaya gel, MHP’deki görevlerini tek tek anlatayım Ayşe Ateş'in hedefinde yine Semih Yalçın var: Duruşmaya gel, MHP'deki görevlerini tek tek anlatayım
05:45 Erbil’de petrol rafinerisinde korkutan yangın Alevler gökyüzünü kapladı Erbil'de petrol rafinerisinde korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı
02:31 Kızıldeniz’de tansiyon tavan İsrail’e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler Kızıldeniz'de tansiyon tavan! İsrail'e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler
09:27 Okan Buruk’tan Fenerbahçe’ye olay gönderme Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme
09:14 Ceyda Düvenci’nin sözleri, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibini sinirlendirdi Ceyda Düvenci'nin sözleri, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibini sinirlendirdi
08:42 Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın oğulları cinsiyet değiştirmişti İşte son hali Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali
00:42 Beşiktaş ilk uçağı indirdi Gabriel Paulista, imzayı atmak için İstanbul’a geldi Beşiktaş ilk uçağı indirdi! Gabriel Paulista, imzayı atmak için İstanbul'a geldi
00:29 Küçükçekmece’de cadde ortasında kanlı saldırı Ortalık adeta savaş alanına döndü Küçükçekmece'de cadde ortasında kanlı saldırı! Ortalık adeta savaş alanına döndü
00:01 Fenerbahçe Beko’da Nick Calathes, şampiyonluk maçından sonra takımdan ayrıldı Fenerbahçe Beko'da Nick Calathes, şampiyonluk maçından sonra takımdan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 09:45:50. #1.11#
SON DAKİKA: Safranbolu TSO, Altın Safran Kurumlar Arası Futbol Turnuvasının Şampiyonu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement