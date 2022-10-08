Sağ eliyle yenilgiyi, sol eliyle şampiyonluğu tattı - Son Dakika
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Sağ eliyle yenilgiyi, sol eliyle şampiyonluğu tattı

08.10.2022 11:35

Fenerbahçeli milli masa tenisi sporcusu Özge Yılmaz, tavsiye üzerine sol eliyle sürdürdüğü spor hayatında birçok başarı elde etti.

Fenerbahçeli milli masa tenisi sporcusu Özge Yılmaz, tavsiye üzerine sol eliyle sürdürdüğü spor hayatında birçok başarı elde etti.

Ana sınıfında ilgi duyduğu masa tenisine 4. sınıfta okulda yapılan seçmelerle başlayan Özge Yılmaz, sağ eliyle katıldığı turnuvalarda rakiplerinin hep gerisinde kaldı.

Daha 10 yaşındayken kurduğu hayallerinin bittiğini düşünen Özge Yılmaz'ın hayatı, takım arkadaşının "sol elinle oyna" tavsiyesi üzerine değişti.

Soyadı gibi yılmayarak masa tenisi sporunda ilerlemek isteyen Özge Yılmaz, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübünün sporcusu oldu.

Burada gösterdiği performansla dikkati çeken başarılı oyuncu, daha sonra A Milli Takım'da ve transfer olduğu Fenerbahçe Spor Kulübünde forma terletti.

Sol eliyle oynadığı karşılaşmalarda rakiplerini ve izleyicileri şaşırtan Özge Yılmaz, katıldığı birçok organizasyonda çeşitli dereceler elde etti.

Özge Yılmaz, 13-14 Ekim'de Romanya'da yapılacak Avrupa Takım Grup Elemeleri'nde Türkiye'yi başarıyla temsil etmek için memleketi Kayseri'de antrenman yapıyor.

Fenerbahçeli milli sporcu Özge Yılmaz, AA muhabirine, hayatının büyük bir parçasını oluşturan masa tenisi sporunu yapmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Raketi sol eline alınca başarı geldi

Raketi kullandığı elini değiştirince daha başarılı olduğunu belirten Özge Yılmaz, şunları anlattı:

"Normalde her şeyi sağ elimle yapıyordum. Elemelerde hocamız, 'Kalemi hangi elinizle tutuyorsanız o elinizle oynayın.' demişti. Sağ elimle oynayıp elendim. En yakın arkadaşım solaktı, masa tenisine yeni başlamıştı, 'Gel, benim yanımda oyna.' demişti, ben de oynadım. Herkes şaşırıyor, 'Sen solak değil misin?' diyorlar, mucize gibi bir şey."

Özge Yılmaz, spor yaparken derslerini ihmal etmediğini, çok çalıştığını ve başarılı olduğunu aktardı.

Herkese bir spor dalıyla uğraşmayı öneren Özge Yılmaz, şunları kaydetti:

"Masa tenisini öylesine oynuyordum, sonra Kayseri'de derece yaptım. Milli takıma girmek için Türkiye Şampiyonası'na gittim. Orada da iyi bir derece yaptım ve milli takıma girdim. Sonraki hedefim Avrupa Şampiyonası oldu. İlk Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Benim için çok güzel bir duyguydu, ilkler her zaman çok güzel oluyor. Sonra hem çiftlerde hem de ferdide 7 Avrupa derecesi yaptım. Son 2 senemde de çiftlerde Avrupa şampiyonu olduk, üstüne bir de 21 yaş altında Avrupa şampiyonu olduk. Bu daha güzeldi. Çünkü zirveyi koruduğumuzu düşündük. En yakın zamanda Romanya'da Avrupa Takım Grup Elemeleri var. Ülkemizi orada en iyi şekilde temsil etmek istiyorum."

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Kaynak: AA

Özge Yılmaz, Milli Takım, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sağ eliyle yenilgiyi, sol eliyle şampiyonluğu tattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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