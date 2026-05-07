Sağlık Bakanı Memişoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Ankara Rize Günleri\'ne katıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara Rize Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen "Ankara Rize Günleri" etkinliğine katıldı.

Başkent Millet Bahçesi'ndeki etkinlik, bakanlar Memişoğlu ve Bak'ın da pedal çevirdiği "EtapRize Bisiklet Turu" ile başladı.

Memişoğlu, organ bağışı, hareketli yaşam ve dumansız hava sahasının önemine değinerek, "Burada sağlık hizmetleri anlamında birçok stant açtık. Toplumun sağlıklı kalması için hep beraber spor yapıyoruz, düzgün besleniyoruz, kötü alışkanlıklardan uzak duruyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak ise herkesi spor yapmaya davet ederek, "Spor, kötü alışkanlıklardan, bağımlılıktan, dijital bağımlılıktan, uyuşturucudan, içkiden, kumardan bizleri uzak tutan çok önemli bir husus. Çocukları yüzme havuzlarına, kapalı spor salonlarına, atletizm pistlerine, her tarafa spor yapmaya davet ediyoruz. Bugün de hemşehrilerimizle Ankaralıları misafir edeceğiz. Rize'nin güzelliklerini, doğasını, yemeklerini, heyecanını, horonunu, kemençesini ve coşkusunu burada yansıtacağız." yorumunu yaptı.

Bakanlar sonrasında "Çay Senfonisi" isimli orkestranın performansı ve folklor gösterisini izlemek üzere konferans salonuna geçti. Salondaki programa, Memişoğlu ve Bak'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de katıldı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür organizasyonların toplumsal farkındalık ve dayanışmayı artırdığını dile getirdi.

Sigaranın bırakılması çağrısında bulunan Memişoğlu, "Rize derneklerinin sağlıkla ilgili hassasiyetinden gurur duyuyorum. Sözlerimi çok hoşuma giden bir tekerlemeyle bitireceğim, bırakalım sigarayı, içelim Rize çayı." dedi.

"Rize'nin her tarafında yatırımlar var"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, herkesi 10 Mayıs'a kadar sürecek Ankara Rize Günleri'ne davet etti.

Rize'de yapılan ve inşaatı süren spor tesisleri, öğrenci yurtları, gençlik merkezlerini anlatan Bak, "Rize'nin her tarafında pek çok yatırım yapıyoruz. Rize, spor şehri olmaya aday. Kaçkar Dağları'nı tanıtmak için ultra maraton yapıldı. Handüzü'nde Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nı yaptık. Çayeli'nde motosiklet yarışması yaptık. Yani Rize'nin her tarafında spor turizmiyle ilgili yatırımlar var, heyecan var, coşku var." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı ise etkinliğin Rize'nin örf ve adetlerini yaşatmak, Rizelilerin bir araya gelmesini sağlamak bakımından önem taşıdığının altını çizdi.

Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" ve "Daha adil bir dünya mümkün" sözlerinin günümüzde yaşanan küresel gelişmelerle daha iyi anlaşıldığını, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Gazze'de yaşananların bu yaklaşımın önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

Protokol konuşmalarının ardından etkinliğin açılış kurdelesi, çay makasıyla kesildi. Bakanlar Memişoğlu ve Bak, Ankara'da bulunan Rizeli iş insanlarına plaket verdi.

Bakanlar, daha sonra yöresel ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.