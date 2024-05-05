Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler - Son Dakika
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Spor

Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

Sivas'ta düzenlenen 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'na her yaştan bisikletsever yoğun ilgi gösterdi. Tur, sağlıklı yaşam bilincinin artmasına katkıda bulunmayı ve bağımlılıkların zararlarına karşı farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır.

05.05.2024 22:09
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- Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

SİVAS - Yeşilay paydaş kurumların ortaklığıyla düzenlenen 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, Sivas'ta başladı.

2011 yılından bu yana düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, 2024 yılında da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da düzenlendi. İyi ve sağlıklı yaşam bilincinin artmasına katkıda bulunmak ve bağımlılıkların zararlarına karşı farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu'na her yaştan bisikletsever yoğun ilgi gösterdi.

Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen programda konuşan Yeşilay Sivas Şube Başkanı Bülent Akın, Yeşilay'ın faaliyet noktalarına değinerek "Yeşilay, alkol ile başlayan ve tüm dünyanın etkilendiği kumar ve uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalardaki önceliği eğitime ayıran Yeşilay, YEDAM ile de tütün, alkol, uyuşturucu madde ve kumar bağımlılığını tedavi etme imkanı sunuyor. YEDAM noktalarımızda çalışan uzmanlarımız ücretsiz olarak bu hizmetleri vermektedir" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise yaptığı konuşmada, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Yeşilay tarafından Türkiye'nin 81 ilinde organize edilen, eş zamanlı başlatılan sağlıklı yaşam için bisiklet sürme etkinliğini Sivas'ta da yapıyoruz. İnşallah bugün pedalları sağlık için çevireceğiz. Bağımlılıkla mücadele için çevireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından müze bahçesinde toplanan bisikletseverler pedal çevirerek Paşabahçe Mesire Alanına varmak üzere yola çıktı.

Kaynak: İHA

Sivas, Sağlık, Spor, Güncel, Son Dakika

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