Niğde'de 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Niğde'de 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

Niğde\'de 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

Niğde'de Yeşilay'ın öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirildi. Turda Niğde Valisi Cahit Çelik ve bisikletçiler, sağlıklı yaşam bilinci oluşturmayı hedefleyen etkinliğe katıldı. Bisiklet tutkunları 'Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim' ve 'Arabadan in, bisiklete bin' sloganlarıyla pedal bastı.

05.05.2024 12:35  Güncelleme: 12:40
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Niğde'de 'Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim' sloganıyla 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

Yeşilay'ın öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen bisiklet turunda Niğde Valisi Cahit Çelik ve bisikletçiler, Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplandı. Vali Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Yeşilay Niğde Şube Başkanı Hayri Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ve bisiklet tutkunları Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'ndan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne kadar yaklaşık 10 kilometrelik mesafede bisiklet sürdü. Niğde Valisi Çelik burada yaptığı açıklamada, amaçlarının sağlıklı yaşam bilinci oluşturmak olduğunu ifade ederek, " Türkiye'nin dört bir yanındaki bisiklet severleri bir araya getirerek sağlıklı yaşam bilincini artırmayı hedefleyen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun 11'incisine kıymetli vatandaşlarımızla birlikte katılmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu yıl 'Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim' sloganıyla düzenlenen bisiklet turu bugün Türkiye genelindeki 81 ilde eş zamanlı olarak şehrimizde de gerçekleştirilmektedir. Yeşilay'ın öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, bağımlılıkların zararlarına dikkat çekmek ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla icra edilmektedir. Yeşilay'ın yıl boyunca düzenlediği bisiklet turlarıyla spor yaparak bağımlılıklarla mücadeleyi ve sağlıklı yaşamı teşvik etme çabalarına katkı sağlayacak vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dileğimiz ve isteğimiz tüm vatandaşlarımızın her türlü bağımlılıktan uzak keyifli bir şekilde spor yaptıkları, doğayla çevreyle uyumlu bir şekilde bir hayat sürmeleridir. Bisiklet turuna katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Kazasız belasız bir bisiklet turu diliyorum" dedi.

Bisiklet tutkunları 'Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim' ve 'Arabadan in, bisiklete bin' sloganları ile pedal bastı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Niğde'de 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi - Son Dakika
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