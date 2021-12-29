Spor Toto Süper Lig'in tatile girdiği haftada Ziraat Türkiye Kupası'nda atılan goller futbolseverleri hayli doyurdu. 5. Tur karşılaşmasında Karagümrük, Bodrumspor karşısında ilk yarıda rahat bir oyun sergileyerek, 43 dakikada skoru 4-0 yaptı.
32. dakikadaki serbest vuruşta Lucas Biglia, adeta altyapılarda ders olarak gösterilebilecek bir gol attı. Hakem düdüğü çaldıktan sonra barajdaki ve kalecideki hatayı gören Biglia, deneyimini ve ustalığını konuşturdu. Uzak mesafeden attığı kusursuz gol, en son ağlarda görüldü. Maçı anlatan spiker de Biglia'yı yere göğe sığdıramadı.
Son Dakika › Spor › Sahadakiler de feleğini şaşırdı! Yılların deneyimli ismi Biglia'dan gençlere derslik gol - Son Dakika Spor