Sahadakiler de feleğini şaşırdı! Yılların deneyimli ismi Biglia'dan gençlere derslik gol

Spor Toto Süper Lig'in tatile girdiği haftada Ziraat Türkiye Kupası'nda atılan goller futbolseverleri hayli doyurdu. 5. Tur karşılaşmasında Karagümrük, Bodrumspor karşısında ilk yarıda rahat bir oyun sergileyerek, 43 dakikada skoru 4-0 yaptı.

Görüntü. A Spor

Görüntü: A Spor

USTALIK İŞİ

32. dakikadaki serbest vuruşta Lucas Biglia, adeta altyapılarda ders olarak gösterilebilecek bir gol attı. Hakem düdüğü çaldıktan sonra barajdaki ve kalecideki hatayı gören Biglia, deneyimini ve ustalığını konuşturdu. Uzak mesafeden attığı kusursuz gol, en son ağlarda görüldü. Maçı anlatan spiker de Biglia'yı yere göğe sığdıramadı.

Görüntü: A Spor