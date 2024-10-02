Şahap Gürsoy, Binicilik Federasyonu Başkanlığına Aday - Son Dakika
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Spor

Şahap Gürsoy, Binicilik Federasyonu Başkanlığına Aday

Şahap Gürsoy, Binicilik Federasyonu Başkanlığına Aday

Gürsoy, federasyon başkanlığına aday olduğunu açıkladı, katılımcı yapı ve destek vaadinde bulundu.

02.10.2024 14:55
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Şahap Gürsoy, Ahal Teke Binicilik Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısı ile Binicilik Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Ahal Teke Binicilik Tesisleri'nde basın mensupları ile bir araya gelen Gürsoy, başkan seçilmesi halinde hedefleri arasında tüm kulüp delegelerinin söz sahibi olacağı katılımcı bir federasyon yapısı oluşturmak olduğunu belirtti. Ekonomik sorun yaşayan kulüplere maddi destek sağlanmasının da projeleri arasında olduğunu söyleyen Gürsoy, milli takım seçmelerinde de mevcut uygulamanın aksine puanlama sistemine geçileceğini ve tüm binicilik camiasının puanlama sistemine kolaylıkla erişebileceğini aktardı. Gürsoy, Türk biniciliğinin özlenen noktaya ulaşması için umut vadeden sporculara malzeme, yurt dışı kamp imkanı ve pasaport kolaylığı sunulmasının öncelikleri arasında olacağını kaydetti.

İyi sporcunun iyi atlarla buluşturulması gerektiğini söyleyen Şahap Gürsoy, kaliteli atlara sahip olan kulüplerle temas halinde olduklarını ve seçilmeleri halinde bu atları başarı vaat eden sporcularla buluşturarak Türk biniciliğini Avrupa'da söz sahibi ülke konumuna taşımayı hedeflerini dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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