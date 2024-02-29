- Sahara Milli Parkı, snowboard tutkunlarının yeni gözdesi oldu
ARTVİN - Artvin'de 2 bin 400 rakımlı Sahara Milli Parkı, adrenalin tutkunlarının gözdesi haline geldi.
Artvin'in sakin şehir (Cittaslow) ünvanlı Şavşat ilçesi ile Ardahan'ı bir birine bağlayan 2 bin 400 rakımlı Sahara Milli Parkı, ekstrem spor tutkunlarının gözdesi haline geldi. Sosyal medyada 'Kar Kurtları' ismini verdikleri kayak tutkunlarından oluşan Erzincan, Ardahan ve Artvin'den snowboard sporcuları, Sahara Milli Parkı'nda bulunan doğal ve yaşlı ormanların içinde yer alan ladin, sarıçam ve köknar ağaçlarının arasında kaydı. Şavşat ilçe merkezine 18 km uzaklıkta bulunan Sahara Milli Parkı eteklerinden yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda oluşturdukları doğal parkurda macera severler, karın tadını doyasıya çıkardı.
Snowboard sporcusu Ali Burak Toy, "Biz doğa ve spor tutkunları olarak her yıl karın yağmasını ve bu dik yamaçlara Artvin'in, Şavşat'ın doğa harikası yerlerine gelmeyi dört gözle bekliyorduk. Bütün arkadaşlarımızla karın doyasıya tadını çıkaracağız. Burada olmaktan çok mutluyuz. Umarım diğer snowboardcular da doğa ve ekstrem tutkunları da gelir Artvin Şavşat'taki 2,5 metre kalınlığındaki toz karın tadını çıkartır" dedi.
Bir diğer snowboard sporcusu Mehmet Ünal ise, "2 bin 400 rakımda kristal karda dik yamaçlarda kayak etkinliği yapacağız. Her sene geleneksel olarak yaptığımız bu etkinlik bizi çok mutlu ediyor. Özellikle Artvin'in bu güzelliklerini herkesin görmesini, herkesin bu güzelliklerden faydalanmasını istiyorum. Şu anda yaklaşık 2,5 metre toz kar var. Keşke herkes burada olsa bu heyecanı tadabilse" ifadelerine yer verdi.
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