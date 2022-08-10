Gaziantep FK, MKE Ankaragücü takımını Hatay'da ağırlayacak - Son Dakika
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Gaziantep FK, MKE Ankaragücü takımını Hatay'da ağırlayacak

10.08.2022 13:28
Gaziantep FK, MKE Ankaragücü takımını Hatay'da ağırlayacak

Sahasındaki bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftası 14 Ağustos Pazar günü MKE Ankaragücü ile yapacağı maçı Hatay'da oynayacak.

Sahasındaki bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftası 14 Ağustos Pazar günü MKE Ankaragücü ile yapacağı maçı Hatay'da oynayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında karşılaşacağı Ankaragücü maçı, Kalyon Stadyumunun zemin, bakım ve onarım işlemlerinin devam ediyor olmasından dolayı Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kombine bilet satın alan taraftarların kombine kartları bu karşılaşmada geçerli olacağı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, MKE Ankaragücü takımını Hatay'da ağırlayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep FK, MKE Ankaragücü takımını Hatay'da ağırlayacak - Son Dakika
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