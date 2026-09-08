Şahika Ercümen Hatay Yayladağı'nda gençlere serbest dalış eğitimi verdi - Son Dakika
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Şahika Ercümen Hatay Yayladağı'nda gençlere serbest dalış eğitimi verdi

Şahika Ercümen Hatay Yayladağı\'nda gençlere serbest dalış eğitimi verdi
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Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Karamağara Koyu'nda açılan Dalış Okulu'nda 14 yaş üzeri kursiyerlere 3 gün boyunca uygulamalı eğitim verdi.

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Hatay'da gençlere uygulamalı eğitim verdi.

Serbest dalışta elde ettiği dünya rekorlarıyla Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden Şahika, bir yandan yarışmalara hazırlanırken diğer yandan da eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitim çalışmalarına başladığı 2009'dan itibaren 100'den fazla öğrenciye ulaşan milli sporcu, bu kez Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki gençlerle bir araya geldi.

Milli sporcu, Hatay Valiliği, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Yayladağı Belediyesi işbirliğinde Karamağara Koyu'nda açılan Şahika Ercümen Dalış Okulu'nda 14 yaş üzerindeki kursiyerlere serbest dalış eğitimi verdi.

Kursta, eğitmenler Poyraz Akın, Fatih Karahan ve Meriç Çaparoğlu da tecrübelerini paylaştı.

Akdeniz'in mavi sularında 3 gün süren çalışmada öğrencilere serbest dalışın temel tekniklerini anlatan Şahika, doğru nefes alma, nefes tutma, su altında basınca uyum sağlama, kulak eşitleme ve güvenli dalış uygulamalarını anlattı.

"Güvenli ve doğru şekilde nasıl dalınır konularını öğretiyorum"

Şahika Ercümen, AA muhabirine, gençlerin su sporlarına kazandırılmasını "sorumluluk" olarak gördüğünü söyledi.

Güvenli dalış eğitimlerinin yaygınlaşmasını istediğini aktaran Şahika, "Türkiye'nin ilk kadın serbest dalış eğitmeni olarak benden sonra gelecek daha çok genci ve sporcuyu Türkiye adına yetiştirmek istiyorum." dedi.

Milli sporcu, suda yaşanan kazalar ve boğulma vakalarının eğitimlerin önemini ortaya koyduğunu vurguladı.

İnsanların su altında güvenle hareket edebilmesine katkı sunmayı amaçladığını dile getiren Şahika, şöyle devam etti:

"Eğitimlerimizde doğru nefes nasıl alınır ve tutulur, suyun altında basınca karşı kulaklar nasıl eşitlenir, basınca nasıl adapte edilir ve her şeyden önce güvenli ve doğru şekilde nasıl dalınır konularını öğretiyorum. Maalesef dalış kazası veya yüzerken boğulma olaylarıyla da karşılaşıyoruz. O yüzden bunları en aza indirmek için çalışmalarımızı geliştirmeye devam ediyoruz."

Dalış noktaları

Farklı bölgelerde düzenlediği eğitimlerde gençleri su sporlarıyla tanıştırmanın yanı sıra dalış noktalarını da tanıttığını ifade eden Şahika, "Türkiye'de dalış denildiğinde akla sadece 1-2 yerin gelmesini istemiyoruz. Türkiye'nin pek çok özel dalış noktası var. Bunları önce Türkiye'ye, ardından tüm dünyaya göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Şahika, sonbaharda İstanbul ve farklı illerdeki yüzme havuzlarında eğitim vereceklerini, kurslara katılanların birçok noktada su altını keşfedebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Şahika Ercümen Hatay Yayladağı'nda gençlere serbest dalış eğitimi verdi - Son Dakika

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