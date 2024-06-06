Şahika Ercümen ve Okan Bayülgen ÇEVREFEST'te çevre kirliliği hakkında konuştu - Son Dakika
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Şahika Ercümen ve Okan Bayülgen ÇEVREFEST'te çevre kirliliği hakkında konuştu

Şahika Ercümen ve Okan Bayülgen ÇEVREFEST\'te çevre kirliliği hakkında konuştu

Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen ve sanatçı Okan Bayülgen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen ÇEVREFEST'te çevre kirliliğini önlemeye yönelik söyleşiye katıldı. Ercümen, su sporlarına başladıktan sonra çevre temizliğinin önemini anladığını ve denizlerdeki plastik atıkların canlılara verdiği zararlara dikkat çekti. Bayülgen ise Ercümen'in çevre duyarlılığının ilham verici olduğunu belirtti.

06.06.2024 22:11
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Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen ile sanatçı Okan Bayülgen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen ÇEVREFEST'te "Ne yapacağız, nasıl yapacağız" başlıklı çevre kirliliğini önlemeye yönelik söyleşiye katıldı.

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) da global iletişim ortağı olduğu programda katılımcılara çevre temizliğinin önemini anlatan Şahika Ercümen, "Su sporlarına başladıktan sonra tamamen yaşamım değişti. Yüzmenin bana verdiği kuvvetle bir anda sağlıklı bir çocuğa dönüştüm. Deniz ve su sayesinde yaşama dönünce ben de kendimi denize ve suya, yaşadığım doğaya çok minnettar hissettim." diye konuştu.

Canlıların çevre kirliğinden, plastik atıklardan gördüğü zararlara dikkati çeken Şahika, şunları kaydetti:

"Bu spora ilk başladığımda denizde balıklarla yüzerken, son yıllarda plastiklerle yüzüyorum. Her dalışım sonrası mutlaka denizden bir plastik atık, plastik şişe veya poşet çıkartıp dalışımı sonlandırıyorum. Bu değişim doğa için çok hızlı, insan gözüyle bu değişimi görebilmek inanılmaz bir hız. Bunun yüzyıllar sonra olması gereken bir değişim olması lazımken biz maalesef doğayı çok hızlı tükettik. Hem kaynaklarımızla hem de atık durumuyla insanlık olarak iyi baş edemedik. Bunlara denizlerde şahit olmak çok acıtıcı çünkü bir gün antrenman yaparken caretta caretta görüyorum ve boğazına bir ağ dolanmış, plastik ip dolanmış onu kurtarmaya çalışıyorsunuz, orada can çekişiyor. Çünkü bunların bazılarının suyun üstüne çıkıp nefes alması ve tekrar dalması gerekiyor. Aslında onları nefessiz bırakıyoruz, bizim atıklarımız yüzünden nefessiz kaldıklarında dolaylı olarak kendimizi de nefessiz bırakıyoruz."

Dünyanın en büyük akciğerlerinin denizler olduğunu aktaran Şahika, "Şu an soluduğumuz temiz denizlerden, ormanlardan geliyor. Fakat denizler kirlendikçe atıklar oldukça yüzey bu atıklarla kaplandıkça filtrasyon yapılamıyor. Böylece biz de soluksuz kalıyoruz. Aynı o canlıların denizlerde soluksuz kaldığı gibi." dedi.

Okan Bayülgen de Şahika Ercümen'in çevre duyarlılığına dikkati çekerek, "Böyle ilham veren rekorların sahibi bir sporcu çevre konusunda da örnek bir insan oluyor. Dünya olarak bugün soluk alabilmekten bahsediyoruz, hava almaktan bahsediyoruz, hava kirliliğinin insanları boğacak hale geldiğinden söz ediyoruz. İklim değişikliğinden, sıcaktan boğulacak hale gelmekten söz ediyoruz. Bilim insanları, fütüristik makaleler yazan insanlar bir başka gezegene gitmekten söz ediyorlar. Sen yine bu konuda da örnek oluyorsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Şahika Ercümen ve Okan Bayülgen ÇEVREFEST'te çevre kirliliği hakkında konuştu - Son Dakika

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