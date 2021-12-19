Şahinbey Ampute'den bir galibiyet daha

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi evinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı 1-0 mağlup etti.

Sezona hızlı başlayarak içerde ve dışarda aldığı farklı galibiyetlerle rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, ligin güçlü takımlarından İzmir Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı kendi evinde 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşma sonrasında gülen taraf mavi-beyazlı takım olurken, futbolcular ve teknik heyet alınan galibiyeti Onursal Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na, Kulüp Başkanı Cuma Güzel'e ve taraftara armağan ettiler. Karşılaşmanın tek golünü 43. dakikada Abderraouf Ouchenne kaydetti.

"Önemli olan kazanmaktı"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Antrenörü Halil İbrahim Köprülü alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Zorlu bir ligin dördüncü haftasıydı. Maçın bu şekilde olabileceğini tahmin etmiştik. Rakibimiz takım olarak iyi savunma yaptı. Oynatmama üzerine bir düzenleri vardı. Bizde pas oyunu oynayan bir ekibiz. Golü bulmakta zorlandık. Direkten dönen pozisyonlarımız var. İyi mücadele oldu. Dördüncü haftayı da kayıpsız geçmemiz bizim için önemliydi. Özellikle iç sahada puan kaybı yaşamamak önemliydi. Rakibi gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta Denizli deplasmanına gideceğiz oradan da galibiyetle dönmek istiyoruz" dedi.

"Şampiyonluğa doğru ilerliyoruz"

Mavi Beyazlı takımın kaptanı Barış Telli ekip olarak başarı sağlandığına dikkati çekerek, "Yağmur altında oynamak futbolun doğasında var. İki takımda sahada iyi mücadele etti. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak 1-0 olsun bizim olsun düşüncesinin mutluğunu yaşıyoruz. Bu galibiyeti Onursal Başkanımız Mehmet Tahmaoğlu'na, annesini ve kız kardeşini kaybeden Kulüp Başkanımız Cuma Güzel'e armağan ediyoruz. Güzel günlerin bizim olacağına inanıyoruz. En üstünden, en altına kadar ekip olarak şampiyonluğa doğru adım adım ilerlemeye devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP