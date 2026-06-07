Şahinbey Ampute şampiyonluğunu ilan etti - Son Dakika
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Şahinbey Ampute şampiyonluğunu ilan etti

Şahinbey Ampute şampiyonluğunu ilan etti
07.06.2026 15:38  Güncelleme: 15:39
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Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Sakarya deplasmanında rakibini 4-2 yenerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyon oldu.

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, sezon boyunca ortaya koyduğu başarılı performansı şampiyonlukla taçlandırdı. Mavi-beyazlı ekip, deplasmanda karşılaştığı Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 4-2 gibi bir skorla mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, şampiyonluk hedefiyle çıktığı yolda mutlu sona ulaştı. Sezon boyunca hem evinde hem de deplasmanda aldığı seri galibiyetlerle ligi domine eden mavi-beyazlı ekip, zaferini Sakarya deplasmanında ilan etti.

Karşılaşmanın ilk düdüğünden itibaren oyunun kontrolünü elinde tutan Şahinbey ekibi, etkili futboluyla rakibine fırsat vermedi. Sahada disiplinli ve mücadeleci bir görüntü çizen mavi-beyazlılar, bulduğu gollerle rakibini 4-2 mağlup ederek hem üç puanın hem de şampiyonluğun sahibi oldu. Maçın ardından futbolcular, teknik heyet ve kulüp yöneticileri büyük sevinç yaşarken, şampiyonluk coşkusu uzun süre devam etti.

"Emeklerimizin karşılığını aldık"

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, sezon boyunca büyük fedakarlık gösteren sporcuları ve teknik ekibi kutlayarak, "Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak uzun ve zorlu bir maratonu başarıyla tamamladık. Sakarya deplasmanında oynadığımız karşılaşma bizim için büyük önem taşıyordu. Bu maçı kazandığımız takdirde şampiyonluğu garantileyeceğimizi biliyorduk. Oyuncularımız da bunun bilinciyle hazırlandı ve sahada yüreklerini ortaya koydu. Sezon boyunca verilen emeğin karşılığını şampiyonlukla almak hepimizi çok mutlu etti. Başta futbolcularımız olmak üzere teknik heyetimizi gönülden kutluyorum" dedi.

Şampiyonluğu kendilerine her zaman destek verenlere armağan ettiklerini belirten Başkan Cuma Güzel, "Bu başarıda büyük emeği bulunan ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na, kulübümüze destek veren taraftarlarımıza ve tüm Şahinbey halkına teşekkür ediyoruz. Kazandığımız bu şampiyonluğu onlara armağan ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şahinbey, Sakarya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şahinbey Ampute şampiyonluğunu ilan etti - Son Dakika

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