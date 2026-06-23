Şahinbey Ampute'den tarihi başarı: 3 kupa birden - Son Dakika
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Şahinbey Ampute'den tarihi başarı: 3 kupa birden

Şahinbey Ampute\'den tarihi başarı: 3 kupa birden
23.06.2026 09:23  Güncelleme: 09:24
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Ampute Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın ardından Süper Kupa'yı da kazanan Şahinbey Ampute Futbol Takımı, sezonu üç kupayla tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Şahinbey Ampute Futbol Takımı Ampute Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın ardından Ampute Süper Kupayı 'da kazanarak sezonu üç kupayla tamamladı.

Ampute Futbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Şahinbey Ampute Futbol Takımı, daha sonra İstanbul'da düzenlenen Türkiye Kupası karşılaşmaları final müsabakasında Başkent Ampute Futbol Gücü'nü uzatmalarda 4-1 mağlup ederek Türkiye Kupasını almıştı. Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Süper Kupa finalinde de Başkent Ampute Futbol Gücü'nü uzatmalarda 5-4 mağlup ederek Süper Kupa'nın da sahibi oldu.

"Şahinbey'in olduğu yerde başarı vardır"

İstanbul'da oynanan Türkiye Kupası ve Süper Kupa karşılaşmalarında takımı yalnız bırakmayan Şahinbey Belediye Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, elde edilen başarıdan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Şahinbey'in olduğu yerde başarı ve büyük hedefler vardır. Zorlu bir sezonun ardından lig şampiyonluğunu kazandık. Daha sonra İstanbul'da oynanan karşılaşmalarda Türkiye Kupası'nı ve Süper Kupa'yı kazanarak sezonu üç kupayla tamamladık. Bu başarıda emeği geçen teknik heyetimizi ve futbolcularımızı kutluyorum. Kazandığımız kupaları, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve taraftarlarımıza armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şahinbey Ampute'den tarihi başarı: 3 kupa birden - Son Dakika

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