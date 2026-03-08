Şahinbey Ampute deplasmandan galibiyetle döndü

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı 4-0mağlup ederek ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptı.

İçeride ve dışarıda aldığı galibiyetlerle şampiyonluğa doğru ilerleyen Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımıile karşı karşıya geldi. Mavi-Beyazlı ekip karşılamanın başından sonuna kadar üstün götürdüğü maçı 4-0 kazanmasını bildi.

"Hedefimize doğru ilerliyoruz"

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı teknik heyeti ve oyuncuları tebrik ederek, "Deplasmanda ligimizin güçlü takımlarından Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldik. Zor bir maç oldu. Hedefimize doğru ilerlediğimiz bu yolda güçlü bir rakibimizi daha aşarak yolumuza devam ediyoruz. Alınan galibiyeti Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve taraftarlarımıza armağan ediyorum" dedi. - GAZİANTEP