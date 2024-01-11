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Şahinbey Belediye Ampute Futbol Takımı, TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 11-1 mağlup etti - Son Dakika
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Şahinbey Belediye Ampute Futbol Takımı, TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 11-1 mağlup etti

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelli Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 11-1 mağlup ederek ilk yarının son maçını galibiyetle tamamladı. Şahinbey Ampute Futbol Takımı, ligdeki çıkışını sürdürerek şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Şahinbey Belediye Ampute Futbol Takımı, TSK Rehabilitasyon Merkezi\'ni 11-1 mağlup etti
11.01.2024 - 17:19,  Güncelleme: 17:20
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Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda oynadığı karşılaşmada TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelli Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 11-1 mağlup ederek ilk yarının son maçını galibiyetle tamamladı.

Ligdeki çıkışını aldığı galibiyetlerle sürdüren Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelli Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Oldukça zorlu ve çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk yarısı 4-0 Şahinbey Ampute Futbol Takımının üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda da rakibine göre üstün bir oyun ortaya koyan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol rakip filelere gönderdiği 7 golle karşılaşmayı 11-1 kazanmasını bildi.

"Hedefimiz şampiyonluk"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, iyi bir oyunla rakip karşısında galip geldiklerini belirterek, "TSK ile ilk yarının son maçını oynadık ve 11-1 farklı kazandık. Oynanan ve alınan sonuçtan dolayı futbolcularımı ve teknik heyetimi kutluyorum. Onursal Başkanımızın Mehmet Tahmazoğlu'nun destekleri ile şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Ligin ikinci yarısında daha üst seviyede oyun ortaya koyarak şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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