Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ODTÜ Teknokent\'i 16-0 Mağlup Etti

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Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde karşılaştığı ODTÜ Teknokent Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 16-0 mağlup ederek farka koştu.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde ODTÜ Teknokent Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. İki takımında centilmence mücadele ettiği karşılaşmadan mavi beyazlı ekip sahadan 16-0 galip ayrıldı.

"Alınan galibiyeti onursal başkanımıza hediye ediyoruz"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Kulüp Başkanı Cuma Güzel, alınan farklı galibiyetten dolayı oyuncuları ve teknik heyeti tebrik ederek, "Çıktığımız her maçta Gaziantep'i ve Şahinbey'i en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bu ligin en köklü ve güçlü takımlarından birsiyiz. Şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağız. Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun destekleri ile yeninden Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olarak kupayı müzemizde bırakmak istiyoruz. ODTÜ Teknokent Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı karşısında aldığımız farklı galibiyeti de Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na armağan ediyoruz. Alınan galibiyetten dolayı teknik ekibi ve sporcularımı kutluyorum" dedi.

"Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Antrenörü Fatih Karakuş iyi bir skorla farklı galip geldiklerini belirterek, "Alınan galibiyetten dolayı tüm oyuncularımı kutluyorum. İyi bir skor ve iyi bir sonuç aldık. Sezonun iki maçı kaldı. Hayırlısıyla iki maçtan da galibiyetle ayrılarak ligi tamamlamak istiyoruz. Bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kendimi daha da geliştireceğim"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı genç oyuntularından Alaaddin Kazcı ise farklı galibiyette kendisinin de payı olduğu için oldukça mutlu olduğunu belirterek, "Böyle bir maçta gol atmak benim açımdan çok büyük bir avantaj. Buraya ilk geldiğimde durumum çok kötüydü ve kendimi gün geçtikçe geliştirmeye çalışıyorum. Hocamın bana olan güvenini boşa çıkarmadan daha çok çalışarak daha iyi olacağım. Bu süreçte her zaman yanımda olan Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na, Kulüp Başkanımız Cuma Güzel'e ve Antrenörümüz Fatih Karakuş'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP