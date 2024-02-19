Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Şişli Yeditepe Engelliler'i 4-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Şişli Yeditepe Engelliler'i 4-0 Mağlup Etti

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Şişli Yeditepe Engelliler\'i 4-0 Mağlup Etti

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 4-0 mağlup etti. Karşılaşma oldukça zorlu ve çekişmeli geçti. Şahinbey Ampute Futbol Takımı, ilk yarısı 0-0 tamamlanan maçtan 4-0 galip ayrıldı. Kulüp Başkanı Cuma Güzel, oyuncularını tebrik ederek galibiyetin ligdeki çıkışlarını sürdürdüklerini belirtti.

19.02.2024 16:51  Güncelleme: 16:55
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Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi evinde oynadığı karşılaşmada Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 4-0 mağlup etti.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Oldukça zorlu ve çekişmeli geçen karşılaşmada Şahinbey Ampute Futbol Takımı ilk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmadan 4-0 galip ayrılmasını bildi.

"Oyuncularımı tebrik ediyorum"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Kulüp Başkanı Cuma Güzel, "Alınan galibiyetle ligdeki çıkışlarını sürdürdüklerini belirterek "Rakibimiz Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'ydı. Rakipler karşılarında Şahinbey Ampute Futbol Takımı olunca daha fazla efor sarf edip kapanarak oynuyorlar. Buda bizim işimizi biraz zorlaştırıyor. Bu nedenle 38 dakikaya kadar maç 0-0 berabere devam etti ve o dakikadan sonra 4 gol bulduk. Ortaya konan oyundan dolayı rakip takımı ve kendi takımımı kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Şişli Yeditepe Engelliler'i 4-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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