Şahinbey Belediyespor 3. Şampiyonluğa Hazırlanıyor - Son Dakika
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Şahinbey Belediyespor 3. Şampiyonluğa Hazırlanıyor

Şahinbey Belediyespor 3. Şampiyonluğa Hazırlanıyor

Şahinbey Belediyespor, EAFF Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3. kez şampiyon olmayı hedefliyor.

19.09.2024 12:20
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Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nin son kazananı Şahinbey Belediyespor, üst üste 3'üncü şampiyonluğunu alarak kupayı müzesine koymak istiyor.

Şahinbey Belediyespor, 20-22 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Sassuolo kentinde düzenlenecek EAFF Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

Organizasyonu üst üste 2 kez en üst basamakta tamamlayan Gaziantep temsilcisi, 3. şampiyonluğuna ulaşarak kupayı Gaziantep'e "kalıcı" getirmeyi hedefliyor.

Teknik direktörü Fatih Karakuş, AA muhabirine, Şampiyonlar Ligi'ne yönelik hazırlandıklarını söyledi.

Şampiyonlar Ligi için çalışmaları tamamladıklarını ifade eden Karakuş, "5 yabancı sporcumuzun vizesi onaylanmadı. Şampiyonlar Ligi'ne yedek oyuncumuz olmadan gideceğiz. Çok zor olacak ama bizim için zor yok. Allah'ın izniyle zorlukları aşarak kupayı ülkemize getirmek istiyoruz." dedi.

Ligde 3 yıl üst üste şampiyon olunması durumunda kupanın kazanan tatımda kaldığına dikkati çeken Karakuş, "İtalya'da şampiyon olursak kupa devamlı bizde kalacak. Çalışmalarımızı ona göre yaptık ve elimizden geleni yapacağız. 7 kişiyle oynanan bir oyun, biz 8 kişiyle gideceğiz. Oyuncu olarak hiç yedeğimiz yok. Sporcularımız 3 kişilik oynayacak." değerlendirmelerinde bulundu.

"3 kişilik savaşacağız"

Takım kaptanı Fuat Taştan da kupayı tekrar kazanacaklarına inandıklarını dile getirdi.

Yurt dışındaki takımların lig ekiplerine göre daha iyi olduğunu ifade eden kaptan, "Maçları tek tek geçerek kupayı alıp gelmek istiyoruz." diye konuştu.

Orta saha oyuncusu Halil İbrahim Esen de geçen yıl düzenlenen turnuvada 2-0 geride oldukları maçı bırakmadıklarını ve şampiyonu olduklarını hatırlatarak şunları söyledi:

"Orası çok farklı bir atmosfer. Müziği ve havası çok farklı dünyanın en iyi kulüpleri orada. Şampiyon olduğunuzda tadı başka oluyor. Kupayı müzemize almak için savaşacağız. Ganalı arkadaşlarımıza vize verilmedi ve eksik gideceğiz. Bu rağmen şampiyonluğun en büyük adayı biziz ve 3 kişilik savaşacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Şahinbey Belediyespor 3. Şampiyonluğa Hazırlanıyor - Son Dakika

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