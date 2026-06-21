Şahinbey Belediyespor Süper Kupa'da Şampiyon - Son Dakika
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Şahinbey Belediyespor Süper Kupa'da Şampiyon

Şahinbey Belediyespor Süper Kupa\'da Şampiyon
21.06.2026 19:46
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Şahinbey Belediyespor, uzatmalarda Başkent Ampute Futbol Gücü'nü 5-4 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Ampute Futbol Süper Kupa maçında Başkent Ampute Futbol Gücü'nü uzatmalarda 5-4 yenen Şahinbey Belediyespor, şampiyon oldu.

Ligde ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Şahinbey Belediyespor, lig ikincisi ve kupa finalisti Başkent Ampute Futbol Gücü ile Süper Kupa müsabakasında karşı karşıya geldi.

Ayazağa Yusuf Tunaoğlu Stadı'nda oynanan mücadelenin normal süresi 2-2 berabere tamamlandı. Şahinbey Belediyespor, büyük bir heyecana sahne olan uzatma bölümleri sonunda Başkent Ampute Futbol Gücü'ne 5-4 üstünlük kurarak şampiyonluk ipini göğüsledi.

Gaziantep temsilcisi, lig ve Türkiye Kupası'nın ardından Süper Kupa'da da mutlu sona ulaştı.

Kupa töreni

Ampute Futbol Süper Kupa maçının ardından kupa töreni düzenlendi.

Törende ilk olarak Başkent Ampute Futbol Gücü'ne ikincilik ödülü verildi.

Şahinbey Belediyesporlu oyuncular ve teknik ekibe madalyaları takdim edildi. Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ile Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, kupayı kaptan Fuat Taştan'a verdi.

Şahinbey Belediyesporlu futbolcular, Fuat Taştan'ın kupayı havaya kaldırmasının ardından büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Şahinbey Belediyespor Süper Kupa'da Şampiyon - Son Dakika

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