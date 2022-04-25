Sait Karafırtınalar: "Ligi en iyi yerde bitirmek için elimizden geleni yapacağız" - Son Dakika

- Sait Karafırtınalar: "Ligi en iyi yerde bitirmek için elimizden geleni yapacağız"

İSTANBUL - Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, 4-1 mağlup ayrıldıkları Tuzlaspor maçında kötü oynadıklarını ifade ederek, ligi en iyi yerde bitirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Adanaspor, deplasmanda Tuzlaspor'a 4-1 kaybetti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Rakibi tebrik ediyoruz. Maçın başında yediğimiz 1 gol, bizi oyunun başında oyundan düşürdü. İlk yarı oyuna ortak olduk ancak devreye 2-1 geride girdik. İkinci yarı aynı kadroyla devam ettik, 2 tane yediğimiz golle oyundan tamamen düştük. Kötü oynadık. Kadro derinliğimiz de yoktu, 1 haftada üçüncü maçı oynadık kolay değil. Bunun neticesinde kötü oynadığımız bir maçı kaybettik. Ligi bize yakışır bir yerde bitirmek için elimizden gelen ne varsa onu yapacağız" cümlelerine yer verdi.