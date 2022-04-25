Sait Karafırtınalar: "Ligi en iyi yerde bitirmek için elimizden geleni yapacağız" - Son Dakika
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Sait Karafırtınalar: "Ligi en iyi yerde bitirmek için elimizden geleni yapacağız"

25.04.2022 16:57

- Sait Karafırtınalar: "Ligi en iyi yerde bitirmek için elimizden geleni yapacağız" Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, 4-1 mağlup ayrıldıkları Tuzlaspor maçında kötü oynadıklarını ifade ederek, ligi en iyi yerde bitirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

- Sait Karafırtınalar: "Ligi en iyi yerde bitirmek için elimizden geleni yapacağız"

İSTANBUL - Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, 4-1 mağlup ayrıldıkları Tuzlaspor maçında kötü oynadıklarını ifade ederek, ligi en iyi yerde bitirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Adanaspor, deplasmanda Tuzlaspor'a 4-1 kaybetti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Rakibi tebrik ediyoruz. Maçın başında yediğimiz 1 gol, bizi oyunun başında oyundan düşürdü. İlk yarı oyuna ortak olduk ancak devreye 2-1 geride girdik. İkinci yarı aynı kadroyla devam ettik, 2 tane yediğimiz golle oyundan tamamen düştük. Kötü oynadık. Kadro derinliğimiz de yoktu, 1 haftada üçüncü maçı oynadık kolay değil. Bunun neticesinde kötü oynadığımız bir maçı kaybettik. Ligi bize yakışır bir yerde bitirmek için elimizden gelen ne varsa onu yapacağız" cümlelerine yer verdi.

Sait Karafırtınalar: Ligi en iyi yerde bitirmek için elimizden geleni yapacağız
Sait Karafırtınalar: Ligi en iyi yerde bitirmek için elimizden geleni yapacağız
Sait Karafırtınalar: Ligi en iyi yerde bitirmek için elimizden geleni yapacağız
Sait Karafırtınalar: Ligi en iyi yerde bitirmek için elimizden geleni yapacağız

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sait Karafırtınalar: 'Ligi en iyi yerde bitirmek için elimizden geleni yapacağız' - Son Dakika


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