Sait Karafıtınalar: "Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık" - Son Dakika
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Sait Karafıtınalar: "Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık"

03.04.2022 23:07
Sait Karafıtınalar: "Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık"

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, deplasmanda Altınordu'ya 2-0 kaybettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada hak ettikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, deplasmanda Altınordu'ya 2-0 kaybettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada hak ettikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 30. hafta maçında Adanaspor, deplasmanda Altınordu'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, açıklamalarda bulundu.

Karafırtınalar, "Rakibi tebrik ediyoruz, çok önemli bir maçı kazandılar. Maçın ilk yarısına baktığımızda devreye 3 farklı skorla girebilirdik ama maalesef çok net pozisyonları gole çeviremedik. Deplasmanda Altınordu takımına karşı bunları gole çeviremiyorsan ikinci yarı seni cezalandıracağı belli bir şeydi. Bunu biliyorduk ve devre arasında konuştuk. Ancak ikinci yarıda beklediğimizin daha altında oynadık. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. Çok üzgünüz. Hem play-off şansımızı zora soktuk, hem de düşme potasıyla puan farkımız eridi. Bundan sonraki maçlar çok daha zor olacak. Bu maçı unutup önümüzdeki Balıkesirspor maçına odaklanarak bu sıkıntılı ortamdan çıkmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. - İZMİR

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Sait Karafırtınalar, Spor Toto, Adanaspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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