Sakarya 18 Yaş Altı Basketbol Şampiyonası\'na Ev Sahipliği Yapıyor

Sakarya, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Anadolu Bölge Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.
Sakarya Atatürk ve Lütfü Yaman Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonaya, 16 kulüpten 400 sporcu katılıyor.
Kırmızı grup sporcuların mücadele ettiği şampiyonada, dereceye giren sporculara 29 Mart'ta gerçekleştirilecek törenle madalyaları takdim edilecek.
