Sakarya 2. Lig\'de Kütahya\'yı Farkla Yendi

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nin 19. haftasında lider Sakarya Büyükşehir Basketbol, sahasında konuk ettiği Kütahya BSK'yı 80-51'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Sakarya temsilcisi, sezonun 17. galibiyetine ulaştı.

Grup liderliğini ve Play-Off aşamasına kalmayı daha önce garantileyen Sakarya Büyükşehir Basketbol, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda taraftarı önüne çıktı. Müsabakaya Mert İlhan, Yavuz Koça, Berke Baran Akçam, Aydın Şirin ve Kaptan Gökhan Aydın ilk 5'i ile başlayan ev sahibi ekip, oyunun kontrolünü maçın başında eline aldı. Karşılaşmanın ilk çeyreğinde skor avantajını yakalayan Büyükşehir Basketbol, devre arasına 36-21 önde girdi. Soyunma odasından üstünlüğünü koruyarak dönen Sakarya ekibi, ikinci yarıda da aradaki farkı açmaya devam etti. Mücadele boyunca skor üstünlüğünü koruyan Büyükşehir Basketbol, sahadan 80-51 galip ayrıldı. Takımın galibiyetinde 16 sayı üreten Aydın Şirin ve 14 sayıyla katkı sağlayan Ömer Alp Engin skora en çok destek veren isimler oldu. - SAKARYA