Sakarya, 2025 Dağ Bisikleti Dünya Şampiyonu

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2025 Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası'nın Sakarya'da düzenleneceğini duyurdu.
Federasyonun açıklamasına göre, İsviçre'nin Zürih kentindeki 193. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Genel Kurulunda Sakarya'nın başvurusu onaylandı.
UCI Başkanı David Lappartient, Dünya Şampiyonası yetki belgesi ve formasını, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'na teslim etti.
Türkiye, 20- 21 Haziran 2025'te düzenlenecek organizasyonla ilk kez MTB eliminator disiplininde Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.
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