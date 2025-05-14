Sakarya, 2025 Dağ Bisikleti Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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Sakarya, 2025 Dağ Bisikleti Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Sakarya, 2025 Dağ Bisikleti Şampiyonası\'na Ev Sahipliği Yapacak

Sakarya, 2025 Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası ve Kupası'na ev sahipliği yapacak.

14.05.2025 13:19
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2025 Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası ve Dünya Kupası ile Sakarya'nın adı bir kez daha dünya sahnesinde yer alacak.

5 yıl aradan sonra yeniden bir Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapacak Sakarya Büyükşehir Belediyesi, haziran ayında düzenlenecek 2025 Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası ve Dünya Kupası yarışının tanıtım törenini dolu dolu bir akşamla yapacak. Yücel Arzen konseri, halk oyunları, gösteriler, ışık ve ses şovlarının yer alacağı dev şampiyonanın tanıtım töreni 17 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'Da Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Tanıtım törenine katılanlar arasında yapılacak çekilişle 54 adet bisiklet hediye edilecek.

Sakarya'nın yeniden bisiklet sporunun en büyük organizasyonlarından bir tanesine ev sahipliği yapacak olmasından dolayı gurur duyduklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, dünyanın canlı olarak takip edeceği, bisikletin en iyi pedallarının kıyasıya yarışacağı şampiyonanın tanıtım törenine tüm sporseverleri davet etti.

Şampiyona ile Sakarya'nın adını yeniden uluslararası arenada duyuracaklarını ifade eden Başkan Alemdar, "Başarılı organizasyon geçmişimiz, Avrupa'nın en kapsamlı, modern bisiklet tesisimiz ve bisiklet sporuna olan yatırımımızla şehrimiz 5 yıl aradan sonra yeniden bir Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Dünyanın en iyi bisikletçileri Sakarya'da şampiyonluk için yarışacak. Şehrimizi yeniden uluslararası arenaya taşıyacak şampiyonanın tanıtım törenini 17 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştireceğiz. Konser, gösteri ve hediyelerle görkemli bir açılış yapacağımız törene tüm sporseverleri davet ediyoruz" diye konuştu.

2020 yılında Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonasına başarılı bir şekilde ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi, 21-22 Haziran UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası ve 28-29 Haziran UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası yarışlarına Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde ev sahipliği yapacak.

Dünyanın dört bir yanından en iyi dağ bisikletçilerini bir araya getirecek bu organizasyonlar, Sakarya'nın spor altyapısını ve uluslararası görünürlüğünü pekiştirecek. Türkiye'de ilk kez aynı şehirde Dünya Şampiyonası ve Dünya Kupası etapları arka arkaya düzenlenecek olması Sakarya'nın bisiklet sporunda dünyada bisikletin en önemli merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kanıtı niteliğinde olacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Sakarya, 2025 Dağ Bisikleti Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

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