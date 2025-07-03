Sakarya Atletleri Türkiye İkincisi Oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletleri, Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Dağ Koşuları Şampiyonası'nda takım halinde Türkiye ikincisi oldu.
Kocaeli'de 2 Temmuz'da düzenlenen şampiyonaya katılan atletizm sporcuları Hüseyin Özkan, Yasin Ayca ve İsa Yardımcı, takım halinde Türkiye ikincisi olarak podyumdaki yerlerini aldı.
Öte yandan, masa tenisi sporcusu Özgenur Kurşun da, Çekya'nın başkenti Prag'da 29 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen SU-DS Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu oldu. - SAKARYA
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