Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı\'nın 2024-2025 Sezonu Fikstürü Çekildi

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Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı'nın yer aldığı Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi. B grubunda mücadele edecek takım, ilk karşılaşmasında İstanbul temsilcisi Teşvikiye Spor Kulübü'ne konuk olacak.

Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı'nın 2024-2025 sezonu fikstürü belli oldu. Türkiye Basketbol 2. Ligi B grubunda mücadele edecek olan Sakarya, ilk maçında İstanbul temsilcisi Teşvikiye Spor Kulübü'ne konuk olacak. 25 Ekim tarihinde başlayacak olan sezonun ilk yarısında heyecan 9 hafta sürecek.

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımımızın 2024-2025 sezonu fikstürü belli oldu. Türkiye Basketbol 2. Ligi B grubunda mücadele edecek olan takımımıza yeni sezonda başarılar dileriz. Taraftarlarımızın desteğiyle, bu sezonun başarılı bir şekilde geçmesini ve hedeflerimize ulaşmayı umuyor, tüm basketbolseverleri destek olmaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA