Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Play-Off Elemesinde Akhisar'ı Ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Play-Off Elemesinde Akhisar'ı Ağırlıyor

Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Play-Off Elemesinde Akhisar\'ı Ağırlıyor

Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, Erkekler Basketbol 2. Ligi Play-Off elemelerinde 11 Mart Salı günü Akhisar Belediyesi'ni konuk edecek. Tüm sporseverler, saat 16.00'da başlayacak maça davet edildi.

10.03.2025 16:21  Güncelleme: 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı Erkekler Basketbol 2. Ligi Play-Off elemelerinin 2'nci karşılaşmasında 11 Mart Salı günü Akhisar Belediyesi'ni ağırlayacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadele Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak. Büyükşehir, tüm sporseverleri takıma destek için tribüne davet etti.

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi Play-Off elemelerinin rövanş karşılaşmasında Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı, Akhisar Belediyesi'ni konuk edecek. 11 Mart Salı günü Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Girişler taraftara ücretsiz olacak. İlk mücadeleyi deplasmanda 87-97'lik skorla kazanan Büyükşehir, turu Sakarya'ya taşımıştı. Kazanması halinde bir üst tura yükselecek Büyükşehir'in dev adamları yine mutlak galibiyet hedefiyle parkede olacak. Basketbol severlere çağrıda bulunan Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, tüm Sakaryalı sporseverleri dev adamlara destek için tribüne davet etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Basketbol, Akhisar, sakarya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Play-Off Elemesinde Akhisar'ı Ağırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de günlerdir akan kan durdu Ölü sayısı 1500’ü buldu Suriye'de günlerdir akan kan durdu! Ölü sayısı 1500'ü buldu
Öcalan’ın çağrısına itiraz etmişti DEM Parti’den Bahçeli’ye ilk yanıt Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt
Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi
Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu
Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması
Zonguldak’ta 71 yaşındaki adam intihar etti Zonguldak'ta 71 yaşındaki adam intihar etti
Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 2-1 yendi Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
AK Partili belediye başkanı ve ailesi kaza geçirdi AK Partili belediye başkanı ve ailesi kaza geçirdi
Galatasaray’da Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü Galatasaray'da Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü
Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam’a destek, DEAŞ’a operasyon kararı Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı
Elon Musk’tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski’ye: Sessiz ol küçük adam Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'ye: Sessiz ol küçük adam

16:08 Suriye’de günlerdir akan kan durdu Ölü sayısı 1500’ü buldu Suriye'de günlerdir akan kan durdu! Ölü sayısı 1500'ü buldu
15:35 Öcalan’ın çağrısına itiraz etmişti DEM Parti’den Bahçeli’ye ilk yanıt Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt
15:17 Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi
15:12 Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
14:42 Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
23:27 Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu
22:30 Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması
22:26 Zonguldak’ta 71 yaşındaki adam intihar etti Zonguldak'ta 71 yaşındaki adam intihar etti
22:25 Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 2-1 yendi Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
22:07 AK Partili belediye başkanı ve ailesi kaza geçirdi AK Partili belediye başkanı ve ailesi kaza geçirdi
21:49 Galatasaray’da Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü Galatasaray'da Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü
21:39 Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam’a destek, DEAŞ’a operasyon kararı Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı
21:28 Elon Musk’tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski’ye: Sessiz ol küçük adam Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'ye: Sessiz ol küçük adam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 16:42:00. #7.12#
SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Play-Off Elemesinde Akhisar'ı Ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.