Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı Sezonun İlk Yarısını Galibiyetle Kapatmak İstiyor - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı Sezonun İlk Yarısını Galibiyetle Kapatmak İstiyor

Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı Sezonun İlk Yarısını Galibiyetle Kapatmak İstiyor

Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Erkekler Basketbol 2. Ligi'nin ilk yarısını Eskişehir Birey Koleji ile oynayacağı karşılaşma ile tamamlayacak. Maç 21 Aralık Cumartesi günü ücretsiz girişle Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek ve taraftarlar atkı dağıtımı ile karşılaşmaya davet ediliyor.

20.12.2024 15:05  Güncelleme: 15:07
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Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Erkekler Basketbol 2. Ligi'nin ilk yarısını seyircisi önünde kapatacak. 21 Aralık Cumartesi günü Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda Eskişehir Birey Koleji'ni ağırlayacak Büyükşehir'in dev adamları mutlak galibiyeti hedefliyor.

Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı, ilk yarının son karşılaşmasında Eskişehir Birey Koleji'ni konuk edecek. 21 Aralık Cumartesi günü Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. Girişler taraftara ücretsiz olacak ve karşılaşma öncesi sporseverlere atkı dağıtılacak. Son maçında Bornova deplasmanından galibiyetle dönen Büyükşehir'in dev adamları sezonun ilk yarısını galibiyetle bitirmek için parkeye çıkacak.

Basketbol severlere çağrıda bulunan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, tüm Sakaryalı sporseverleri dev adamlara destek için tribüne davet etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı Sezonun İlk Yarısını Galibiyetle Kapatmak İstiyor - Son Dakika

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