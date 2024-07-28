Spor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde geleceğin şampiyon sporcularına eğitim veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehirde bisiklet farkındalığının artırılmasına yönelik yürütülen sosyal projelerin yanında geleceğin bisikletçileri de Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde kurulan altyapı takımında yetiştiriliyor.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde uzman kadrolardan profesyonel eğitim alan 8-17 yaş grubundaki 39'u lisanslı 82 sporcu, 12, 15 ve 17 yaş altı kategorilerinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda kenti temsil etmek için geleceğe hazırlanıyor.

Sporcular, her gün birbirinden zorlu antrenmanlara çıkıyor.

Açıklamada, "'Bisiklet şehri' Sakarya'da çocuk ve gençlerimizi erken yaşta bisiklet sporuyla tanıştırıyoruz. Ulusal ve uluslararası birçok turnuvada şehrimize önemli başarılar kazandıran Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Bisiklet Takımı'na yeni sporcular kazandırmak istiyoruz. Bu spora tutkularını artırıp onları zihinsel ve fiziksel olarak geleceğe hazırlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.