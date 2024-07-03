Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Sporcusu Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türk Bayrağı'nı Dalgalandırmaya Hak Kazandı - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Sporcusu Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türk Bayrağı'nı Dalgalandırmaya Hak Kazandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Sporcusu Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları\'nda Türk Bayrağı\'nı Dalgalandırmaya Hak Kazandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet sporcusu Burak Abay, Paris'te düzenlenecek Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Kendi branşında Türkiye adına kota alan tek milli sporcu olan Abay, yol bisikleti kategorisinde mücadele edecek. 26 Temmuz ve 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek dev organizasyona 10 binin üzerinde sporcu katılacak.

03.07.2024 11:49  Güncelleme: 11:51
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet sporcusu Burak Abay, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türk Bayrağı'nı dalgalandırmaya hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet sporcusu Burak Abay, Paris'te düzenlenecek Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Kendi branşında Türkiye adına kota alan tek milli sporcu olan Abay, yol bisikleti kategorisinde mücadele edecek. 26 Temmuz ve 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek dev organizasyona 10 binin üzerinde sporcu katılacak.

Sporcuyla ilgili bir kutlama mesajı yayınlayan Büyükşehir Belediyesi, "Belediyemiz spor kulübü bünyesinde faaliyet gösteren bisiklet sporcumuz Burak Abay, Paris'te düzenlenecek Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarında ülkemizi temsil etmeye hak kazanmıştır. Böylesine dev bir organizasyonda mücadele edecek olan milli sporcumuzu tebrik eder ve tüm şehrimiz adına kendisine üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Sporcusu Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türk Bayrağı'nı Dalgalandırmaya Hak Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Sporcusu Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türk Bayrağı'nı Dalgalandırmaya Hak Kazandı - Son Dakika
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