Büyükşehir güreşçisinden uluslararası başarı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi, Antalya'da gerçekleştirilen Büyükler Uluslararası Vehbi Emre Turnuvası'nda mindere çıktı.

Turnuva genelinde sergilediği müsabakalar neticesinde Başar, kendi kategorisinde üçüncü olarak podyuma çıktı. Konuya ilişkin Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, sporcunun turnuvayı üçüncülükle tamamladığı bilgisi verilerek, başarılarının devamı temennisinde bulunuldu. - SAKARYA