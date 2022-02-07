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Büyükşehirli iki sporcu A Milli Takım'a seçildi - Son Dakika

Büyükşehirli iki sporcu A Milli Takım'a seçildi

07.02.2022 15:00
Büyükşehirli iki sporcu A Milli Takım'a seçildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı sporcuları, elde ettikleri derecelerle A Milli Takım kadrosuna seçildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı sporcuları, elde ettikleri derecelerle A Milli Takım kadrosuna seçildi.

Türkiye'nin en iyilerinin tatamiye çıktığı Büyükler Karate Şampiyonası'na katılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı sporcularından Zümra Rezzan İm ile Fatih Şen, elde ettikleri derecelerle A Milli Takım kadrosuna seçildiler. 41 ilden 159 kulüp ve 486 karatecinin katıldığı ve 3 gün süren şampiyonada sporculardan Zümra Rezzan İm, 55 kiloda Türkiye ikincisi oldu. Bu derecesiyle İm, A Milli Takım kadrosuna girmeye hak kazandı.

Büyükşehirli sporculardan Fatih Şen ise +84 kiloda Türkiye üçüncülüğü elde ederek milli takıma seçilen sporcular arasında yer aldı. Dereceye giren sporculara madalyalarını Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ile Sakarya İl Emniyet Müdürü ve TKF Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kaya takdim etti. - SAKARYA

Büyükşehirli iki sporcu A Milli Takım'a seçildi
Büyükşehirli iki sporcu A Milli Takım'a seçildi

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Milli Takım, Türkiye, Sakarya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükşehirli iki sporcu A Milli Takım'a seçildi - Son Dakika Spor


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