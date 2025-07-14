Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü\'nden Şampiyonluklar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, farklı kategorilerde şampiyonluk ve dereceler elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları geçtiğimiz haftaya başarılarla damga vurdu. 10 ve 12 Temmuz tarihlerinde Konya'da düzenlenen SOBE Otizm Spor oyunlarında Zeynep Çalar ve Mehmed Akif Temur podyumu boş bırakmadı. Para Atletizm branşında mücadele eden sporculardan Zeynep Çalar, 100 ve 200 metre yarışlarında Türkiye Şampiyonu olurken, Mehmed Akif Temur ise 200 metrede Türkiye üçüncülüğü elde etti. Özel sporculardan Selim Kerem Serbest ise aynı organizasyon olan SOBE Otizm Spor Oyunlarında gösterdiği performansla göz doldurdu. Dört farklı kategoride dereceler elde eden sporcu, 50 metre serbest kategoride Türkiye şampiyonu, 800 metre serbest kategoride Türkiye ikincisi, 400 metre serbest kategoride Türkiye ikincisi, 200 metre sırtüstü kategoride Türkiye üçüncüsü oldu. Bir diğer organizasyon olan Türkiye Karate Premier Ligi Murat Eşsiz Etabında mindere çıkan karate sporcular birbirinden önemli başarılara imza attı. 10 ve 13 Temmuz tarihlerinde Manisa'da düzenlenen organizasyonda, Fatih Şen büyükler +84 kilogramda birinci, Muzaffer Talha Besbadem büyükler 84 kilogramda ikinci, Meryem İrkin U21 68 kilogramda ikinci, Miray Keleş büyükler 61 kilogramda üçüncü ve Yuşa Yaman Çakar genç erkek +76 kilogramda üçüncü olmayı başardı. - SAKARYA