Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarına özel maçla devam etti

Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarına yaptığı özel maçla devam etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilk yarıyı 9 galibiyetle ikinci sırada tamamlayan Sakarya ekibi, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Fas Milli Takımı ile karşılaştı.
Hazırlık maçına milli takımlara giden 9 sporcusundan eksik çıkan Sakarya temsilcisi, sahadan 38-35 galip ayrıldı.
Türkiye Kupası'nda Final-Four mücadelesi verecek Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Süper Lig'in ikinci yarısında ilk maçını 3 Şubat'ta Konya Büyükşehir Belediyespor ile oynayacak.
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