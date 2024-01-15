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Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarına özel maçla devam etti - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarına özel maçla devam etti

Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Fas Milli Takımı ile yaptığı özel maçı 38-35 kazandı. Türkiye Kupası'nda Final-Four mücadelesi verecek olan Sakarya ekibi, ikinci yarıda ilk maçını 3 Şubat'ta Konya Büyükşehir Belediyespor ile oynayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarına özel maçla devam etti
15.01.2024 - 16:27,
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Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarına yaptığı özel maçla devam etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilk yarıyı 9 galibiyetle ikinci sırada tamamlayan Sakarya ekibi, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Fas Milli Takımı ile karşılaştı.

Hazırlık maçına milli takımlara giden 9 sporcusundan eksik çıkan Sakarya temsilcisi, sahadan 38-35 galip ayrıldı.

Türkiye Kupası'nda Final-Four mücadelesi verecek Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Süper Lig'in ikinci yarısında ilk maçını 3 Şubat'ta Konya Büyükşehir Belediyespor ile oynayacak.

Kaynak: AA
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