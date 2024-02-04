Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı, Konya Büyükşehir\'i mağlup etti

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 12. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Konya Büyükşehir'e konuk oldu. Karşılaşmayı 33-45'lik skorla kazanan Büyükşehir, sezonunu ikinci yarısına galibiyetle başladı.
Konya 75. Yıl Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye Büyükşehir Hentbol Takımı Taner Günay, Çetin Çelik, Kerem Yontar, Onur Ersin, İlkan Keleşoğlu, Darko Setevanovic ve Oğulcan Güney 7'lisi ile başladı. Karşılaşmasının ilk yarısında tempoyu iyi yöneten Büyükşehir, devre arasına 25-28'lik skorla önde gitti. İkinci yarıda oyun ve skor üstünlüğünü kaybetmeyen Büyükşehir, sahadan 33-45'lik skorla galip ayrıldı. Büyükşehir'in en skorer oyuncuları Çetin Çelik'in 9 golü, Darko Stevanovic'in 7 golü, Miri Muhammed ve Onur Ersin'in 6 gölü ile maça damga vurdu. Bu sonuçla galibiyet sayısını 10'a yükselten Büyükşehir, sezonun ikinci yarısına galibiyet ile başladı. - SAKARYA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Hatay'da yaptığı konuşmada, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa, o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" demişti. Erdoğan'ın sözlerine ilişkin CHP lideri Özel, "Hataylılara siyasi şantaj yapılmasını Hataylılara havale ediyorum. Kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez. Depremzedeye tehdit olur mu?" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İnci Taneleri'ndeki pavyon dansıyla gündemde olan 'Dilber' karakterine sert tepki gösterdi. Bahçeli, ''Astronot Alper Gezeravcı sayesinde Türkiye'nin başını yükseklere çevirdiği şu günlerde bir dizi film vasıtasıyla Dilber karakterinin servis edilmesi örtülemez çelişki ve zamanlama itibariyle manidar bir komplo emaresi taşımaktadır'' diye konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Manisa'da yaptığı mitingde, İzmir'de sırtından vurularak katledilen taksi şoförüyle ilgili konuştu. Bahçeli, "Taksi şoförümüzü katleden alçak vatandaşlıktan çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın göreve başlamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, ''Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.'' dedi.
Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama geldi. Karahan, açıklamasında "Temel amacımız ve önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, hastanenin yanı sıra deprem konutları ve bölgenin çekim merkezi olacaklarını belirtti. Ayrıca, Gaziantep'e yapılan eserlerin söz verildiği gibi yapıldığını vurguladı ve deprem şehirlerinin tamamen ayağa kalkana kadar çalışacaklarını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Serbest Geçiş Sistemi'nin tüm otoyollarına yayılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar ve Hadımköy'de sisteme geçileceğini bildirdi. Ayrıca, 86 otoyola da düzenleme yapılacağını belirtti.
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