Sakarya Büyükşehir sporcusu 61 yaşındaki Turan'dan altın madalya

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcusu Ali Turan, 12. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda kategorisinde birinci oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 61 yaşındaki Ali Turan, maraton zaferlerine bir yenisini daha ekledi.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü anısına "Yüzümüzde Kurtuluşun Işığıyla Koşuyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen maratona katıldı. Turan, 60-65 yaş grubunda altın madalyanın sahibi oldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanlığı, 12 ülkeden 1680 sporcunun katıldığı yarışmada birincilik elde eden Turan'ı tebrik etti.