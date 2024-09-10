Sakarya Büyükşehirli Judo Sporcusu Serra Artaç Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehirli Judo Sporcusu Serra Artaç Altın Madalya Kazandı

Sakarya Büyükşehirli Judo Sporcusu Serra Artaç Altın Madalya Kazandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Serra Artaç, Uluslararası Edirne 1922 Açık Judo Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Artaç'ın başarısı Sakarya'ya büyük bir gurur yaşattı.

10.09.2024 13:02  Güncelleme: 13:03
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Sakarya Büyükşehirli judocu Serra Artaç, Edirne'de düzenlenen Uluslararası Edirne 1922 Açık Judo Turnuvası'nda altın madalyaya uzanarak Sakarya'ya büyük bir gurur yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, sporun her dalında olduğu gibi önemli ulusal ve uluslararası müsabakalarda önemli başarılar elde etmeye devam ediyor. Judo sporunun Sakarya'daki en başarılı temsilcilerinden biri olan Büyükşehir takımından Serra Artaç, bu başarı tablosuna önemli bir katkıda bulundu. Artaç, Edirne'de düzenlenen Uluslararası Edirne 1922 Açık Judo Turnuvası'nda mindere çıktı. Başarılı sporcu, rakiplerini tek tek geçerek turnuvaya damga vuracak ve şehrini tarihe altın harflerle yazdıracak bir puana ulaştı.

Rakiplerine karşı bariz üstünlük elde eden Artaç, 44 kiloda şampiyon oldu ve altın madalyayı kazandı. 9-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra uluslararası arenadan da birçok sporcu katılım gösterdi. Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan turnuvaya sporseverlerin ilgisi yoğun oldu. Büyükşehir'den yayımlanan tebrik mesajında, "Sakarya'mızın sporda yıldız isimleri, göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Büyükşehir'imizin sporcusu Serra Artaç Edirne'de şampiyonluğu nefes kesen bir performansla elde etti. Altın madalya Sakarya'mızın judodaki başarı tablosuna eklendi. Tebrikler Serra" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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