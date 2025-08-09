Sakarya'da Büyük Spor Yatırımları İçin Temel Atma Töreni - Son Dakika
Sakarya'da Büyük Spor Yatırımları İçin Temel Atma Töreni

09.08.2025 14:44  Güncelleme: 14:46
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Arifiye Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu'nun yanı sıra birçok spor tesisinin temellerinin atılacağı törenin detaylarını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte düzenlenecek olan etkinlik 10 Ağustos Pazar günü saat 17.00'de gerçekleşecek.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, hayata geçirecekleri Sakarya tarihinin en büyük spor yatırımlarının temelini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la birlikte atacaklarını duyurdu. Alemdar, Arifiye Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu'nun inşaat alanında 10 Ağustos Pazar günü 17.00'da temel atma töreni gerçekleşeceğini açıklayarak Sakaryalıları davet etti. Programda Arifiye Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu'nun yanı sıra 10 futbol, 10 basketbol-voleybol sahaları ile ilçelere kazandırılacak kapalı spor salonları ve futbol tesislerinin de temeli atılmış olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın teşrifleriyle Sakarya'da sporda büyük yatırım döneminin ilk adımı olacak temel atma törenine tüm vatandaşları davet etti. 10 Ağustos Pazar günü Arifiye Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu'nun inşa edileceği alanda gerçekleştirilecek tanıtım ve temel atma programı saat 17.00'da başlayacak. Arifiye Halk Eğitim Merkezi yanındaki törenin ardından Sakarya'da bisiklet dünya kupası heyecanı yaşanacak. Programda Arifiye Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu'nun yanı sıra 10 futbol, 10 basketbol-voleybol sahaları ile ilçelere kazandırılacak kapalı spor salonları ile futbol tesislerinin de temeli atılmış olacak.

Sporda tesisleşmeye ivme kazandırıyoruz

Her fırsatta sporda tesisleşmenin önemine vurgu yaptıklarını ifade eden Başkan Alemdar, "İnşallah bu düşüncemizden hareketle şehrimizi kapalı spor salonları, spor tesisleri, sentetik sahalar, futbol, basketbol ve voleybol sahalarıyla buluşturacak yatırım hamlemizin ilk büyük adımını atıyoruz. Cumhurbaşkanımızın 'Her alanda olduğu gibi sporda da dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik' ifadelerinden hareketle inşallah Sakarya'da da tesisleşmede büyük bir ivme kazandırıyoruz. Yatırım adımlarımızda şehrimizin yanında olan Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ile birlikte yatırımlarımızın temelini atacağız. Tüm vatandaşlarımızı heyecanımıza ortak olmaya davet ediyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

