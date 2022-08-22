Eskişehirli millî bisikletçi UCI Dünya Kupası'nı 8'inci sırada tamamladı - Son Dakika
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Eskişehirli millî bisikletçi UCI Dünya Kupası'nı 8'inci sırada tamamladı

22.08.2022 10:05
Eskişehirli millî bisikletçi UCI Dünya Kupası'nı 8'inci sırada tamamladı

Sakarya'da düzenlenen 2022 UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Kupası'nda yarışan Eskişehirli milli bisikletçi Eda Konuk turnuvayı 8'inci sırada tamamladı.

Sakarya'da düzenlenen 2022 UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Kupası'nda yarışan Eskişehirli milli bisikletçi Eda Konuk turnuvayı 8'inci sırada tamamladı.

Final ayağı Sakarya'da düzenlenen 2022 UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Kupası'nda milli bisikletçi kardeşler Eda ve Gökay Konuk dereceye girmek için pedal çevirdi. Müsabakalara kendi imkanlarıyla hazırlanan kardeşler, turnuvanın Belçika ayağını başarıyla tamamladıktan sonra finallere kalmıştı. 21 Ağustos'ta Sakarya'da düzenlenen finallerin ardından, Elit Erkekler kategorisinde yarışan Gökay Konuk turnuvayı 24'üncü sırada tamamladı. Elit Kadınlar kategorisinde yarışan kardeşi Eda Konuk ise turnuvayı 8'inci sırada tamamladı. Sonuçlarla ilgili açıklamada bulunan milli bisikletçi kardeşler, "Manevi destek veren dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Sırada Endonezya, Hindistan, Fransa ve Almanya dünya kupaları var. Buralarda ülkemizi temsil edeceğiz. Şampiyonluk için çabalıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirli millî bisikletçi UCI Dünya Kupası'nı 8'inci sırada tamamladı - Son Dakika

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