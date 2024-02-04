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Sakarya'da düzenlenen Hakkı Başar 20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Sakarya'da düzenlenen Hakkı Başar 20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Sakarya\'da düzenlenen Hakkı Başar 20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sakarya'da düzenlenen Hakkı Başar 20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi. Şampiyonaya 45 şehir ve 114 kulüpten yaklaşık 450 sporcu katıldı. Final müsabakaları sonucunda Türkiye şampiyonları belli oldu. ASKİ Spor takımı birinci olurken, Kayseri Şekerspor ikinci ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara madalyaları federasyon yetkilileri tarafından verildi.

04.02.2024 14:53
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Sakarya'da düzenlenen Hakkı Başar 20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Güreş Federasyonunca Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 45 şehir, 114 kulüpten yaklaşık 450 sporcu katıldı.

Sporcular; 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 ve 130 kiloda mindere çıkarak, birbirlerine üstünlük kurabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Final müsabakaları sonunda 55 kiloda Ömer Altaş, 60 kiloda Servet Angı, 63 kiloda Enes Ülkü, 67 kiloda Ramazan Can Aktaş, 72 kiloda İbrahim Özdemir, 77 kiloda Erkan Tuğcu, 82 kiloda Emre Yılmaz, 87 kiloda Hamza Sertcanlı, 97 kiloda Emir Ömer Bozbağ, 130 kiloda Cemal Yusuf Bakır, Türkiye şampiyonu oldu.

Takımlarda ise ASKİ Spor 135 puanla birinci, Kayseri Şekerspor 119 puanla ikinci, Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise 113 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Organizasyonda dereceye giren sporculara madalyaları federasyon yetkililerince verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sakarya'da düzenlenen Hakkı Başar 20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da düzenlenen Hakkı Başar 20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika
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