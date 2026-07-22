Sakarya\'da iki futbol sahası FIFA standartlarında yenileniyor

Sakarya'da Sapanca Kurtköy ve Arifiye Kışlaçay'da bulunan futbol sahalarında yenileme çalışması başlandı. Çalışmalar kapsamında iki tesis, FIFA standartlara uygun hale getirilerek amatör futbol müsabakalarına hazır hale getirilecek.

Sakarya'da daha önce şehirdeki çeşitli altyapı ve mahalle sahalarında yenileme çalışmaları yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kullanım ömrünü tamamlayan Sapanca Kurtköy ile Arifiye Kışlaçay'daki amatör futbol sahalarında dönüşüm sürecini başlattı. Yürütülen projeler kapsamında Sapanca Kurtköy'de 113 metre uzunluğunda ve 76 metre genişliğinde doğal çim futbol sahası, 480 kişilik tribün, seyir alanı ve 4 adet poligon aydınlatma sistemi inşa edilecek. Arifiye Kışlaçay'da ise 6 bin metrekarelik taban alanı üzerine sentetik çim saha yapılacak. Yenileme ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından her iki tesisin de yeniden amatör spor kulüplerinin ve vatandaşların kullanımına açılacağı bildirildi. - SAKARYA