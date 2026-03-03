Sakaryalılar 23 Nisan Halk Koşusu'nda bulaşacak - Son Dakika
Sakaryalılar 23 Nisan Halk Koşusu'nda bulaşacak

03.03.2026 13:51  Güncelleme: 13:52
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 5 Nisan 2026'da gerçekleştireceği '23 Nisan Halk Koşusu' ile spor bilincini artırmayı hedefliyor. Yarışlar, Sapanca Gölü kıyısındaki Huzur Koridoru parkurunda yapılacak ve dereceye girenlere ödüller verilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde bir ilk olan "23 Nisan Halk Koşusu" organizasyonunu hayata geçiriyor. 5 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek etkinlikte katılımcılar, Sapanca Gölü kıyısında yeni açılan Huzur Koridoru parkurunda yarışacak.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenecek olan yarışlar, saat 10.00'da başlayacak. Toplumda spor bilincini artırmak ve aktif yaşamı teşvik etmek amacıyla düzenlenen organizasyonun, Serdivan ilçesindeki Huzur Koridoru güzergahında bir gelenek haline getirilmesi hedefleniyor. Farklı kategori ve mesafelerde koşulacak olan yarışlarda dereceye girenlere çeşitli ödüller takdim edilecek. Kazanan sporseverlere kupa ve çantanın yanı sıra; içerisinde forma, atkı, satranç takımı ve powerbank gibi materyallerin bulunduğu spor paketleri hediye edilecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA

