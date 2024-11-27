Sakarya'da Kadınlar ve Çocuklar için Spor Okulları Başlıyor - Son Dakika
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Sakarya'da Kadınlar ve Çocuklar için Spor Okulları Başlıyor

Sakarya\'da Kadınlar ve Çocuklar için Spor Okulları Başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kadınlara ve çocuklara yönelik olarak 6 farklı branşta spor okulları açıyor. Kayıtlar 28 Kasım'da başlayacak, dersler ise 2 Aralık'ta gerçekleşecek.

27.11.2024 15:48  Güncelleme: 15:49
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara ve çocuklara yönelik gerçekleştirdiği spor okulları başlıyor. 6 farkla branşta eğitimlerin verileceği spor okullarına kayıtlar, 28 Kasım Perşembe günü açılacak ve dersler 2 Aralık Pazartesi günü başlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 'Herkes İçin Spor ve Her Yaşa Sağlık' mottosuyla gerçekleştirdiği kadınlara ve çocuklara yönelik spor okulları başlıyor. Sporu tüm kesimlere yaymak, kadınları ve çocukları hareketli bir yaşama teşvik etmeyi amaçlayan spor okulları için kayıtlar açılıyor. Kayıtlar 28 Kasım Perşembe günü link üzerinden alınmaya başlayacak. Plates, zumba, step aerobik, yüzme, yakın savunma eğitimi ve anne-çocuk spor etkinliği olmak üzere 6 farklı branşta uzman eğitmenler tarafından verilecek eğitimler 2 Aralık Pazartesi günü başlayacak. İki aylık dönemler şeklinde gerçekleştirilecek spor okullarıyla anneler ve çocuklar birlikte bir yandan spor yapacak, diğer taraftan ise eğlenecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Şehri genelinde sporu yaygınlaştırmak, tüm kesimleri sporla buluşturmak amacıyla kadınlara ve çocuklara yönelik gerçekleştirdiğimiz spor okulları başlıyor. Kadınlar ve çocukların sporla buluşacağı, sosyal hayatlarına pozitif enerji katacağı eğitimlerde 2 Aralık Pazartesi günü ilk ders zili çalacak. Plates, Zumba, Step Aerobik, Yüzme, Yakın Savunma Eğitimi ve Anne- Çocuk Spor Etkinliği olmak üzere 6 farklı branşta verilecek eğitimler iki aylık dönem çerçevesinde verilecek. Bir kişinin en fazla iki farklı branşa kayıt olabileceği spor okullarına tüm kadın ve çocukları davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakarya'da Kadınlar ve Çocuklar için Spor Okulları Başlıyor - Son Dakika

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